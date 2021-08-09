الأهالي يرون في تكاتف مكونات المنطقة عاملاً أساسياً سيقود للاعتراف بالإدارة الذاتية

واعتبر أهالي الشدادي أن نجاح مشروع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا يعتمد على تكاتف مكونات المنطقة من العرب والكرد والسريان، والاستمرار في النضال حتى الاعتراف بالإدارة دولياً، وذلك دون الاعتماد على أية دول إقليمية أو ضامنة أو داعمة.

وفي الصدد أوضح المواطن عواد العزيز، من أهالي ريف الشدادي، أن مشروع الإدارة الذاتية والاعتراف بها هو حلم كل مواطن يعيش في شمال وشرق سوريا؛ كونه المشروع الذي يحقق تطلعات مكونات المنطقة بعيداً عن إقصاء أي مكون على حساب الآخر.

وأكد أن مشروع الإدارة الذاتية بات نموذجاً يحتذى به، ليس على الصعيد المحلي فحسب، إنما على مستوى الشرق الأوسط، لذلك يقع على عاتقنا إنجاح هذا المشروع وتطويره.

مسارنا صحيح ومشروعنا ناجح

وفي السياق أشارت عضوة مكتب التنظيم في حزب الاتحاد الديمقراطي في الشدادي، ابتهال الخشوف، أن أبناء المنطقة لا يعولون على أي من الدول الخارجية، وإنما تعويلهم على تكاتف المكونات التي ضحت وقدمت الكثير من أجل العيش بكرامة على أرض هم أهلها.

وأضافت ابتهال الخشوف في حديثها أن "الإدارة الذاتية ومشروع الأمة الديمقراطية هي قضيتنا ونحن متمسكون بها، واليوم باتت لها بصمتها الخاصة وحضورها الدولي، وهذا ما يوضح أن مسارنا صحيح ومشروعنا ناجح ولن نتهاون في نضالنا من أجل تحقيق أهدافنا".

'تكاتفنا كفيل بنجاح مشروعنا'

ومن جهته اعتبر عضو لجنة التدريب في حزب الاتحاد الديمقراطي، أحمد الجديع، أن "مشروع الادارة الذاتية تحقق بنضال الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لنصل نحن إلى هنا، فهذا المشروع مشروع المنطقة كاملة، مشروع شمال وشرق سوريا، يحتضن كافة الطوائف وشرائح الشعب، وبُني على أسس صحيحة".

وأضاف الجديع "يجب أن نضع في الاعتبار أن أي جهة أو دولة داعمة يمكن أن تقف عند حدود مصالحها على أرضنا، وهذا ما يزيد من عزمنا على إكمال طريقنا وحلم شهدائنا وتطلعات أهلنا في شمال وشرق سوريا، فتكاتفنا كفيل بنجاح مشروعنا".

(س ر)

ANHA