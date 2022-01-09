الأهالي يرفضون تحويل المعابر الإنسانية إلى وسيلة ابتزاز

تستخدم بعض الأطراف والأجندات المعابر كوسيلة ضغط على الإدارة الذاتية، ويعد إغلاق معبر تل كوجر في شهر تموز من السنة الفائتة بعد فيتو روسي؛ هو الأسوأ حيث أدى إلى حرمان حوالي 5 مليون مواطن من المساعدات الإنسانية وفقدان البضائع من الأسواق.

بدوره أغلق الحزب الديمقراطي الكردستاني معبري فيش خابور والوليد اللذان يربطان شمال وشرق سوريا مع جنوب كردستان.

في هذا السياق رصدت وكالتنا آراء المواطنين في مدينة الطبقة. محمد الخميسي، الذي أشار إلى أن إغلاق المعابر أثر على معيشة المواطنين.

بدوره قال المواطن محمد الأحمد "إن القرار الأممي والفيتو الروسي الذي أغلق على إثره معبر تل كوجر هو قرار تعسفي ولم يتأثر به سوى الشعب الذين بلغ عددهم أكثر من 5 مليون بين سكان أصليين ومهجرين ونازحين".

وأضاف محمد الأحمد "إن حكومة دمشق تضيق علينا بين الفترة والأخرى بإغلاق المعابر ومنع دخول الأدوية والمواد الأساسية والخضار مما يؤدي إلى غلاء أسعارها التي أرهقت المواطن إلى حد كبير".

ورفض المواطن خليل محمد العواد استخدام المعابر وسيلة للابتزاز، وقال " لا يوجد أي مبرر لاستخدام المعابر وتجويع الشعب".

(س ك/مـ)

ANHA