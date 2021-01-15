الأهالي يدعون PDK إلى عدم الانجرار إلى المؤامرات المحاكة ضد الكرد

يستمر الحزب الديمقراطي الكردستاني بتحشيد قواته على الحدود في باشور كردستان مع روج آفا، حيث أقدم في الفترة الأخيرة على إنشاء قرابة 40 نقطة عسكرية وجلب تعزيزات كبيرة قبالة حدود روج آفا في منطقة فيشخابور، ضمت معدات وأسلحة ثقيلة.

وفي هذا الإطار، دعا أهالي روج آفا الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الكف عن التواطؤ مع الاحتلال التركي، والانسحاب من المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الكردي.

زيور علي من أهالي ناحية عامودا أشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يعادي الشعب الكردي بسبب الاتفاقات التي يبرمها مع الاحتلال التركي، وأضاف بالقول:" على جميع الأحزاب الكردية، وبالأخص الحزب الديمقراطي الكردستاني ترك الخلافات السياسية جانبًا والعمل على وحدة الصف الكردي الذي سيكون بمثابة ضربة مفجعة لأعداء الكرد الذين يحاولون بشتى وسائلهم تفرقة الشعب الكردي".

تركية سليم هرو من ناحية عامودا، أوضحت أن" الاتفاقات التي يعقدها الديمقراطي مع العدو لا تخدم مصلحة الكرد"، وتابعت:" هذه الاتفاقات لا تخدم المصلحة الكردية، وتساعد على احتلال مناطق أخرى من كردستان".

عبد الوهاب خالد حسين من أهالي ناحية تربه سبيه استنكر التحشدات العسكرية لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني على حدود روج آفا، وقال:" بذلنا جهودنا وقدمنا العديد من التضحيات في سبيل تحقيق وحدة الصف الكردي، ونرى اليوم إن PDK يعمل عكس ذلك، ويتكاتف مع الاحتلال التركي".

(م ح)

ANHA