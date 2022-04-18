الأهالي يعبرون عن دعمهم للكريلا في مواجهة جيش الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني

فجر اليوم أعلن جيش الاحتلال التركي عن هجوم إبادة جديد ضد قوات الكريلا الشعب الكردي. بالتزامن مع هذا الإعلان الذي جاء بعد 3 أيام فقط من لقاء جمع رئيس حكومة جنوب كردستان مسرور البرزاني ورئيس دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان، أرسل الحزب الديمقراطي الكردستاني قوات ضخمة إلى مناطق الدفاع المشروع لمساندة جيش الاحتلال في الهجوم على الكريلا.

'تاريخ هذا الحزب مليء بالخيانة'

في هذا السياق، المواطن عدنان محمد قال: "اتفاق الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي ضد قوات الكريلا، ليس بجديد فتاريخ هذا الحزب مليء بالخيانة وهو دائم التعاون والعمل مع الاحتلال التركي الذي يرتكب بشكل يومي أبشع الجرائم بحق الكردستانيين".

وأضاف محمد: "قوات الكريلا رغم أسلحتها الخفيفة إلا أنها دائماً منتصرة، لهذا تخطط تركيا دائما وتعمل بشتى السبل من أجل القضاء على حزب العمال الكردستاني، وتستغل لذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني لتحقيق أهدافه ومحو تاريخ الكرد".

وأكد محمد "أن قوات الكريلا هي من تقوم بحماية الشعب الكردي، وهي الوحيدة التي تحافظ على وحدة الكرد وتدافع عن حقوقهم وأهدافهم"، داعياً الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الابتعاد عن مخططات دولة الاحتلال التركي القذرة ضد الشعب الكردي، والعمل مع الكرد وعدم السماح لتركيا بافتعال الفتن".

من جهتها، استنكرت المواطنة، جيهان محمد، اللقاءات التي تجري بين الحزب الديمقراطي الكردستاني ودولة الاحتلال التركي، وقالت: "السيناريو الذي حصل في أعوام التسعين عندما حارب الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK)) إلى جانب الاحتلال التركي ضد مقاتلي الدفاع الشعبي في جبال كردستان مستمر بات يتكرر، وتركيا تتعمد ذلك".

'لن نقبل أي سياسة تستهدف الشعب الكرديوقواتنا في الجبال '

ونوهت إلى أن خيانة الديمقراطي الكردستاني للكردي تتكرر، قائلة "ما يهمه هو مصالحه وأجنداته وليس مصلحة الشعب الكردي الذي يتعرض للإبادات والمجازر على يد من يتعاون معهم اليوم"، داعية الشعب الكردي إلى الوقوف ضد هذه المخططات التي تحاك ضد الشعب الكردي والعمل من أجل إيقاف مخططات دولة الاحتلال التركي.

بدوره، قال المواطن أحمد محمود "لن نقبل أي سياسة تستهدف الشعب الكردي، وقواتنا في الجبال، تلك المساعي التي يعمل من خلالها الاحتلال التركي والديمقراطي الكردستاني لكسر إرادة قواتنا (الكريلا)، وشعبنا الكردي".

ورأى أحمد محمود في إرسال الحزب الديمقراطي الكردستاني لقواته إلى مناطق الدفاع المشروع لمشاركة الاحتلال التركي في هجماته على قوات الكريلا، خيانة للكرد، وقال: "على الديمقراطي الكردستاني مراجعة نفسه والابتعاد عن هذه المخططات"، داعياً عموم الشعب الكردي وخاصة في باشور (جنوب كردستان) إلى الوقوف ضد هذه السياسات، ومتابعة النضال والمقاومة ضد المحتلين لأراضي كردستان.

(أح/أم)

ANHA