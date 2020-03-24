الأهالي يعبرون عن ارتياحهم لقرار حظر التجوّل

حسين حاجو قال: "الخطوة التي اتخذتها الإدارة الذاتية خطوة إيجابية، ونتمنى من جميع المواطنين التقيد بها، لمنع تسجيل أي إصابة في مناطق شمال وشرق سوريا".

وعن خروجه من المنزل قال حاجو: "خرجت من المنزل لشراء بعض الحاجات الضرورية، وبعد أن أنتهي سأعود إلى المنزل".

وعن الجهود التي تبذلها قوى الأمن الداخلي قال المواطن عصام حسين، "قوى الأمن تقوم بواجبها بشكل تام لمنع التجمعات ".

وأضاف: " نشكرها على الجهود التي تبذلها، وجهود جميع القائمين على هذا العمل للحفاظ على سلامتنا وصحتنا".

ومن جانبه طالب المواطن موسى حمي الأهالي بارتداء القفازات والكمامات الطبية أثناء خروجهم من المنزل، وتعقيم أيديهم بعد العودة.

يذكر أن حظر التجوّل دخل حيز التنفيذ يوم أمس، وقالت هيئة الداخلية إن اليوم الأول للحظر في شمال وشرق سوريا شهد التزاماً وصل إلى 80 %.

(آ ح/هـ ن)

ANHA