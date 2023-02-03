الأهالي يعاهدون بالبقاء في الساحات حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان

حديث أهالي مدينة كوباني، لوكالتنا، جاء بالتزامن مع الذكرى السنوية 24 للمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، وفرض دولة الاحتلال التركي عزلة مشددة عليه ومنعه من اللقاء بعائلته ومحاميه.

وأدان المواطن، محمود بوزو، العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وطالب برفعها فوراً، وأشار إلى أنها تزداد يوماً بعد يوم، والهدف منها؛ خلق فجوة بين القائد والشعب وقطع الصلة بينهما.

وأضاف: "فكر القائد أوجلان صنع لنا درب الحرية؛ لذا نعاهده من مدينة المقاومة كوباني، بأننا سنبقى في الساحات حتى تحقيق حريته الجسدية".

وطالب بوزو المكونات التي تحيا في جغرافية كردستان وخارجها بالنهوض والنزول إلى الساحات ورفع وتيرة النضال للضغط على الأنظمة المستبدة؛ للكشف الفوري عن صحة القائد ورفع العزلة عنه.

"سنوحد صوتنا ونحرر القائد جسدياً"

بدورها، قالت المواطنة، دنيا محمد: إن "القائد عبد الله أوجلان، ليس قائداً للشعب الكردي فقط، بل هو قائد جميع المكونات في المنطقة، لذا يترتب على جميع المكونات توحيد صوتها في وجه دولة الاحتلال التركي؛ لرفع العزلة المفروضة على القائد وتحقيق حريته الجسدية".

أما المواطنة، سميرة محمد، فقالت: "كل امرأة محررة اليوم من القيود، مدينّة للقائد عبد الله أوجلان، فهو من كسر بفكره وفلسفته العقلية الذكورية التي كانوا يقيدون بها المرأة، ولهذا من واجب كل امرأة النزول؛ للساحات والمطالبة بكسر العزلة المفروضة على القائد".

وأكدت: "لن نقبل بالعزلة المفروضة على القائد، فهم يحاولون من خلالها تقييد المرأة التي تمضي على الدرب الذي رسمه لها القائد، لذا سنوحد صوتنا ونحرر القائد جسدياً، كما حررنا فكرياً من عصور الظلام".

(ن ك/د)

ANHA