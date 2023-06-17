الأهالي خلال مراسم لمقاتلة من الكريلا يؤكدون: يمثلون معنى التضحية في كردستان

نظّم مجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو، مراسم غيابية للقيادية في إعلام قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة - ستار، دل سوز حبيب، (الاسم الحركي: آخين عامودا)، التي استشهدت إثر هجمات جيش الاحتلال التركي في 12 و19 أيلول 2022.

وشارك في المراسم التي أقيمت أمام منزل ذوي الشهيدة في قرية سنجق سعدون جنوب ناحية عامود، المئات من أهالي ناحية عامودا وبلداتها، وممثلون عن المؤسسات والمجالس المدنية والعسكرية والنسائية.

عُلّق في مكان الاستذكار صور الشهيدة آخين عامودا وصور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام مجلس عوائل الشهداء وحزب العمال الكردستاني وقوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة - ستار.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، عزى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا، زيور علي، ذوي الشهيدة آخين وجميع عوائل الشهداء.

وحيا زيور علي، المقاومة التي يخوضها مقاتلو ومقاتلات قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة - ستار ضد هجمات دولة الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع، وأشاد بتضحياتهم قائلاً:" يمثلون معنى التضحية والفداء في كردستان، لأنهم جعلوا من أجسادهم درباً للحرية".

بدورها، استذكرت ابنة خالة الشهيدة وصديقة طفولتها، جفين حبيب، بعض مقولات الشهيدة آخين: "لحرية الوطن بنود؛ هي التضحية والفداء والعمل وعلى هذا الأساس. سألتحق بالكفاح الذي يخاض في مناطق الدفاع المشروع".

وعاهدت بالسير على درب الشهيدة، وأنهت كلمتها قائلة: "أنا فخورة بنضالها في سبيل الحرية".

وانتهت المراسم بتسليم مجلس عوائل الشهداء وثيقة شهادة الشهيد آخين عامودا لذويها وترديد شعار "الشهداء خالدون".

هذا وكشفت قوات الدفاع الشعبي سجل الشهيدة آخين أمس، خلال بيان كتابي إلى الرأي العام.

(ك آ/آ)

ANHA