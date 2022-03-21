الأهالي في شمال وشرق سوريا بمختلف مكوناتهم يتوافدون إلى ساحات الاحتفال بنوروز - تم التحديث

تقام احتفاليات نوروز 2022، اليوم الإثنين (21 آذار) في 13 مركزاً، وهي كل من (قامشلو، وديرك، وقرية حليق في كركي لكي، وتربه سبيه، وعامودا، والدرباسية، وتل تمر، والحسكة، بالإضافة إلى الرقة، وأطراف تله مشته نور في كوباني، والشهباء، وحلب، ودمشق أيضاً)، فيما احتفل أهالي منطقة الطبقة أمس الأحد، في المدينة الرياضية غرب الطبقة.

هذا ويتوافد الأهالي من مختلف المكونات في عموم شمال وشرق سوريا، منذ ساعات الصباح إلى الساحات للاحتفال بنوروز 2022 مرتدين أزياءهم الفلكلورية، ورافعين صور القائد عبد الله أوجلان.

في مقاطعة قامشلو تقام الاحتفالات في 5 مراكز، وهي:

* في مدينة قامشلو، تقام الاحتفالية في ساحة قرية هيمو بمشاركة أهالي المدينة والقرى والبلدات التابعة لها.

* في ديرك تقام الاحتفالية في سد بورزة الذي يبعد 2 كم عن مركز المدينة، تشارك فيها أهالي مدينة ديرك وقرى كوجرات وبرآف.

* ناحية كركي لكي تقام الاحتفالية في قرية حليق، بمشاركة أهالي نواحي كركي لكي وجل آغا وتل كوجر والقرى التابعة لها.

* ناحية تربه سبيه تقام الاحتفالية على ضفاف سد مزكفت شمال شرق الناحية.

* ناحية عامودا تقام الاحتفالية في قرية جاغر بازار جنوب الناحية، بمشاركة أهالي الناحية والقرى التابعة لها.

في مقاطعة الحسكة تقام الاحتفالات في 3 مراكز، وهي:

* في مدينة الحسكة تقام الاحتفالية في السد الشرقي.

* في ناحية تل تمر تقام الاحتفالية في قصرك.

* في ناحية الدرباسية تقام الاحتفالية في قرية جول بستان.

إقليم الفرات

* تقام الاحتفالية في الإقليم على أطراف تلة مشته نور بمدينة كوباني.

الرقة

* تقام الاحتفالية في ساحة كلية الزراعة بجانب دوار الفروسية في الطرف الغربي من مدينة الرقة، يشارك فيها أهالي الرقة ودير الزور وريفهما.

إقليم عفرين

* تقام الاحتفالية في ناحية أحداث بمقاطعة الشهباء.

حلب

تقام الاحتفالية في منطقة الشقيف التابعة لحي الشيخ مقصود

كما تقام في العاصمة السورية دمشق أيضاً احتفالية بنوروز.

هذا ومن المقرر أن تنطلق الاحتفالات في حوالي الساعة 11، عبر إيقاد شعلة نوروز 2022.

(س ر)

ANHA