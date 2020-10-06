العفو الدولية: أذربيجان استخدمت قنابل عنقودية في قره باغ

وقال المتحدث باسم منظمة العفو الدولية دينيس كريفوشيف إن عبوات إسرائيلية الصنع أُسقطت على مدينة ستيباناكيرت الرئيسية، معبرًا عن تفاجئه باستخدام مثل هذه الأسلحة غير التمييزية بطبيعتها.

ونقلت شبكة BBC عربية عن صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية قولها إن "القنابل العنقودية رُصد استخدامها خلال عطلة نهاية الأسبوع خلال قصف عنيف شهدته بلدة ستيباناكيرت، عاصمة إقليم ناغورني قره باغ".

هذا ويشهد إقليم ناغورني قره باغ منذ 27 أيلول/ سبتمبر الماضي صراعًا محتدمًا بين أرمينيا وأذربيجان وسط إرسال تركيا مرتزقة سوريين للقتال إلى جانب أذربيجان.

(س ر)