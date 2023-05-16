العفو الدولية: عمليات الإعدام تبلغ أعلى مستوى منذ 2017 وإيران في المقدمة

قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي إن "الزيادة الحادّة في عدد عمليات الإعدام التي عُلم بوقوعها على مستوى العالم في 2022 ترجع بالأساس إلى الزيادة الكبيرة في عدد عمليات الإعدام المسجّلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأضاف التقرير أنه في هذه المنطقة "ارتفع عدد الإعدامات التي عُلم بتنفيذها بنسبة 59% من 520 عملية إعدام في 2021 إلى 825 عملية في عام 2022".

وقال التقرير إن "نسبة هائلة وصلت إلى 93% من عمليات الإعدام التي عُلم بوقوعها في العالم، باستثناء الصين، خلال عام 2022، نفّذت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وأوضح أنه "من أصل الإعدامات الـ 825 التي سُجّلت في هذه المنطقة، نفذ 94% منها في بلدين هما إيران (70%) والسعودية (24%)، وهما بلدان من المعتاد أن يعدم أشخاص فيهما بعد محاكمات جائرة".

إيران في المقدمة

وسجلت إيران زيادة بنسبة 83% في أحكام الإعدام التي نفّذتها العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه (576 مقابل 314)، في حين تضاعف عدد عمليات الإعدام التي سجلت في السعودية ثلاثة أضعاف (65 في 2021 إلى 196 في 2022)، وفقاً للتقرير.

ولفت التقرير إلى أن عدد أحكام الإعدام التي نفذتها السعودية العام الماضي يمثل "أكبر عدد سجّلته منظمة العفو الدولية في هذا البلد خلال 30 عاماً".

وأعربت المنظمة الحقوقية في تقريرها عن أسفها لأن "أربعة بلدان هي إيران والسعودية وسنغافورة والصين أقدمت على إعدام أشخاص أدينوا بجرائم تتعلق بالمخدرات، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام" في ما عدا أشد الجرائم خطورة، أي تلك التي تنطوي على القتل العمد.

وبالنسبة لإيران، فقال التقرير إن "السلطات الإيرانية واصلت استخدام عقوبة الإعدام باعتبارها أداة للقمع السياسي".

ولفت التقرير إلى أنه بالنسبة إلى عدد كبير من البلدان، فإن الأرقام "تمثل الحدّ الأدنى من الأعداد المتعلّقة بهذه العقوبة ومن المرجّح أن تكون الأرقام الإجمالية الحقيقية أعلى".

وبالنسبة إلى الصين، قالت المنظمة الحقوقية إنها توقّفت منذ 2009 عن نشر تقديراتها للأرقام الخاصة باستخدام عقوبة الإعدام في هذا البلد، مشيرة إلى أن "المعلومات المتوفّرة تشير إلى صدور وتنفيذ أحكام الإعدام بحق آلاف الأشخاص سنوياً".

ولكن، على الرغم من هذه الصورة السوداوية، لفتت "العفو الدولية" إلى أن "العالم شهد تقدماً ملحوظاً باتجاه إلغاء عقوبة الإعدام". ففي عام 2022، انضمّت ست دول إلى قائمة البلدان التي ألغت كلياً أو جزئياً هذه العقوبة.

(د ع)