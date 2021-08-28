العفو الدولية تحض حكومة دمشق على رفع الحصار عن درعا

وحضّت منظمة العفو الدولية، حكومة دمشق على السماح فوراً بدخول المساعدات الإنسانية إلى منطقة سيطرة المعارضة في جنوب درعا التي تتعرض إلى "حصار" من قوات حكومة دمشق.

وحذرت الأمم المتحدة من نقص الغذاء في "درعا البلد" التي تسيطر عليها المعارضة ويطوقها مقاتلو حكومة دمشق المدعومة من روسيا الذين يسعون لاستعادة السيطرة على المنطقة.

واندلعت اشتباكات بين الجانبين في الأسابيع الأخيرة، قبل أن يؤدي اتفاق هدنة هش توسطت فيه موسكو إلى انسحاب العشرات من مقاتلي المعارضة من المنطقة هذا الأسبوع والتوجه نحو الشمال السوري الذي تحتله تركيا.

وقالت الباحثة في شؤون سوريا بمنظمة العفو الدولية ديانا سمعان إنه "يجب على الحكومة السورية أن ترفع فوراً الحصار لتسهيل الوصول غير المقيد للمنظمات الإنسانية والسماح بالإجلاء الطبي للمرضى والجرحى".

ودعت جميع الأطراف إلى "ضمان ممر آمن للمدنيين الراغبين في مغادرة المنطقة".

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى إن الحكومة نادراً ما توافق الآن على عمليات الإجلاء الطبي، بينما يخشى العديد من المرضى والجرحى تعرضهم للاحتجاز أو مواجهة أعمال انتقامية إذا دخلوا الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة.

وقالت امرأة لمنظمة العفو الأسبوع الماضي إن المتاجر شبه خالية من الطعام.

ونقلت المنظمة عنها، أن ابن عمها توفي لأنه لم يُمنح الإذن بالمغادرة لتلقي علاج طبي عاجل.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد قال الثلاثاء إن 38600 شخص أكثر من نصفهم من الأطفال، فروا من درعا البلد وتم تسجيلهم في المدينة وحولها.

وأوضحت المنظمة أن النزوح حدث بعد أن فتحت حكومة دمشق لفترة وجيزة نقطة تفتيش للناس لمغادرة المنطقة.

وأضافت أن نحو 20 ألف شخص ما زالوا داخل المدينة ولديهم إمدادات شحيحة.

(م ش)