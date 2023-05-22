العفو الدولية تدين دعوة الأسد لقمة المناخ المقبلة

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم دعوة بشار الأسد لحضور قمة المناخ للأمم المتحدة COP28 وتراجع الانخراط الأميركي في الشرق الأوسط.

العفو الدولية تصف دعوة بشار الأسد لـ COP28 بأنها "مزحة مريضة"

وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن مجموعة حقوقية أدانت دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور قمة المناخ للأمم المتحدة COP28 المقبلة في الإمارات العربية المتحدة باعتبارها "مزحة مريضة".

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية هذا الشهر، وتم الترحيب بالأسد بحرارة في الاجتماع الأسبوع الماضي، حيث قادت المملكة العربية السعودية الجهود لتحسين العلاقات في المنطقة.

وقال مجلس الأمن القومي الأميركي في بيان وجهه إلى الصحيفة إن: "الأمر متروك لدولة الإمارات العربية المتحدة من يدعوه للمشاركة في مؤتمر الأطراف". لكنها أضافت أن الولايات المتحدة "ليس لديها خطط لتطبيع العلاقات" مع نظام الأسد، من دون "تقدم حقيقي" في حل الصراع في سوريا.

وقالت حكومة المملكة المتحدة أيضاً إن الدعوات لحضور COP28 "مسألة تخص الدولة المضيفة" والأمم المتحدة. ومع ذلك، فإن الحكومة "لا تزال تعارض التعامل مع نظام الأسد ونعتقد أنه يجب محاسبتهم على انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات التي ارتكبوها".

وأوضح ذراع المناخ التابع للأمم المتحدة أن الإمارات بصفتها الدولة المضيفة مسؤولة عن دعوة رؤساء الدول والحكومات، وأشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لديها "قيود مفروضة على حكومتي أفغانستان وميانمار".

وقالت منظمة العفو الدولية إن دعوة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للأسد هي "جزء من عملية تطبيع خبيثة تهدف إلى الحفاظ على إفلات القادة في جميع أنحاء المنطقة من العقاب".

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه "من غير المعقول أن تفلت الحكومة من مثل هذه الجرائم المستمرة ضد الإنسانية دون أي محاسبة".

مسؤول أميركي سابق: انسحاب أميركا من الشرق الأوسط سيسبب المشاكل

وفي تقرير لموقع ميديا لاين الأميركي المعني بشؤون الشرق الأوسط اعتبر أن الشرق الأوسط المتغير، مع الديناميكيات والتحالفات والاستراتيجيات المتغيرة بسرعة، ساهم في تغيير الولايات المتحدة لسياساتها. مع تزايد نفوذ الصين والانطباع بأن الولايات المتحدة تنسحب على مستوى ما، يتم وضع قواعد لعب جديدة.

وفي هذ الصدد تحدث لموقع ميديا لاين مع إليوت أبرامز، السياسي والمحامي الأميركي، الذي عمل مستشاراً للسياسة الخارجية لعدد من رؤساء الولايات المتحدة.

بشكل عام، قال أبرامز: "رأيي هو أن الولايات المتحدة تركز على حرب أوكرانيا وعلى المنافسة مع الصين. ويبدو أنهم لا يريدون الاستثمار كثيراً في حل مشاكل الشرق الأوسط".

وأضاف "لكن هذا أمر لا مفر منه". ويعتقد أبرامز أن أكبر مشكلة إقليمية يجب أن تركز عليها أميركا هي إيران وسياستها الخارجية العدوانية ودعم الإرهاب والبرنامج النووي.

وانتقد جهود إدارة بايدن لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، واصفاً إياه بأنه "فكرة غبية للغاية لأنها لن تنجح".

وقال إنه على أي حال، مرت سنتان منذ بدء المفاوضات ومن الواضح أن الإيرانيين لا يريدون إحياء الصفقة.

وأشار أبرامز إلى أن الرئيس جو بايدن قال قبل عامين، "لن يحصلوا على سلاح نووي في عهدي"، لكنه يجادل بأنه لا توجد سياسة حالية لتجنب ذلك - وهو ضعف هائل لأميركا.

وقال "بايدن يُبقي على معظم العقوبات، لكن من الواضح أن هناك المزيد من صادرات النفط من إيران إلى الصين"، موضحاً أنه على الورق، فإن العقوبات قوية كما كانت من قبل، لكنها في الواقع ضعفت بشكل كبير.

(م ش)