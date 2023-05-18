العفو الدولية تدعو للحيلولة دون اعدام 3 أشخاص في إيران

نائبةُ مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو ديانا الطحاوي، وصفت في بيانٍ عملَ السلطة القضائية في إيران في محاكمة المعتقلين الثلاثة، وإصدار الأحكام ضد المتظاهرين بـ”الصادم”.

الطحاوي أكدت أن إصدار حكمِ الإعدام بحق هؤلاء المحتجين قد تم باستخدام اعترافاتٍ تحت التعذيب، وَسط نقائصَ خطيرةٍ في الإجراءات القانونية وعدم كفاية الأدلة، مُتهمةً السلطاتِ الإيرانيةَ بتجاهل حق الحياة والعدالة.

وفي استنكارٍ محليٍّ أظهرت مقاطعُ فيديو من أصفهان تجمُّعَ عددٍ كبيرٍ من الأشخاص أمام سجن “دستكرد” رغم التشديد الأمني هناك، حيث أطلقوا أبواقَ سياراتهم احتجاجًا على حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين في قضيةٍ باتت تُعرف بـ”بيت أصفهان” التي زَعمت السلطاتُ الإيرانية فيها بمقتل ثلاثة عناصرَ أمنيةٍ منذ عدة أشهر.

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