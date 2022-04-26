الأدوية على وشك النفاد في الشيخ مقصود والأشرفية مع استمرار حصار الفرقة الرابعة

تفرض الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق حصاراً تمنع من خلالها دخول المواد الغذائية والطحين والمحروقات، والأهم الأدوية إلى حيي الشيخ مقصود والأِشرفية منذ 36 يوماً على التوالي.

وبهذا الخصوص، قالت الرئيسة المشتركة للمجلس الصحي لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية ليلى حسن لوكالتنا "الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق تفرض حصاراً خانقاً على حيي الشيخ مقصود والأشرفية منذ 13 من شهر آذار المنصرم، وتمنع دخول المواد الغذائية والمحروقات والطحين، وصولاً إلى منع دخول الأدوية إلى الحيين".

وأشارت ليلى إلى أن الحيين من أحياء مدينة حلب السورية محاصرين، وتمنع حواجز الفرقة الرابعة إدخال الأدوية، وتكاد تنفذ مخزونات الأدوية من الصيدليات، وقالت "يمنعون أدوية الأطفال، وأدوية أمراض القلب والأمراض المزمنة، فهنالك عدد من المرضى وضعهم الصحي غير مستقر بسبب فقدان الأدوية داخل الحي، نتيجة ضغوطات حواجز الفرقة الرابعة".

وأكدت ليلى حسن بأن شركات الأدوية ومندوبيها لا يستطيعون إدخال الأدوية إلى الحي بسبب ممارسات حواجز الفرقة الرابعة، وقالت "استطاع أحد مندوبي الأدوية إدخال صندوق (كرتون) صغير من الأدوية، لكن عناصر الحاجز فرضوا عليه أتاوة مقدارها 50 ألف ل.س ".

وتابعت ليلى "سبب ارتفاع أسعار الأدوية في الحي هو حصار الفرقة الرابعة وفرض أتاوات على شركات الأدوية، والأهالي يعانون بسبب غلاء أسعار الأدوية".

وأضافت "بسبب تغير الجو والغبار الشديد يعاني العشرات من الأطفال وكبار السن حالات من الاختناق وضيق التنفس، والربو، والتهابات القصبات، ولا تتوافر لدينا جهاز رذاذ ومادة الأوكسجين لمعالجة المرضى".

وناشدت الرئيسة المشتركة للمجلس الصحي لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية ليلى حسن في نهاية حديثها منظمات حقوق الإنسان القيام بمهامها والعمل على إزالة حواجز الفرقة الرابعة المنتشرة على مداخل حيي الشيخ مقصود والِأشرفية لتأمين الحاجيات والمتطلبات للأهالي بالإضافة إلى إدخال الأدوية إلى الحي.

(ك)

ANHA