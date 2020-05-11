العدس... أول المحاصيل التي بدأ المزارعون بجنيها في ناحية شيراوا

بدأ منذ مطلع شهر أيار الجاري حصاد موسم العدس في ناحية شيراوا في مقاطعة عفرين، والذي يعدّ من المواسم الجيدة هذا العام من حيث الإنتاج, نتيجة الهطولات الجيدة وتوزعها وانتظامها، وعدم انقطاعها، خلاف ما حدث في السنوات الماضية, وخاصة خلال شهر نيسان.

وعادة ما تبدأ مواسم الحصاد، بحصاد العدس لأن نبتته تجف بسرعة، ويجب حصادها قبل أن تجف بشكل تام حتى لا تتساقط الحبوب.

وعملية حصاد العدس تتم بعدة وسائل وطرق, منها اليدوية ومنها الآلية, و عادة تتحكم نوعية العدس وطول قامة الشتلات بطريقة الحصاد, إن كانت يدوية أو آلية، ولكن في مقاطعتي عفرين والشهباء يتم الاعتماد بشكل رئيسي على الحصاد اليدوي، لضمان حصاد كامل المحصول والحفاظ على جودته.

ويعمل في حصاد العدس النساء بشكل أكبر، حيث تتوجه العاملات إلى الأراضي الزراعية حوالي الساعة 04:00 فجراً، ويعملن حتى الساعة 09:00 صباحاً، ذلك لأن النبتة في هذا الوقت تكون محتفظة بالرطوبة، ويتم حصادها بشكل أفضل، ولا تتساقط منها الحبوب، ثم يستأنفن الحصاد في ساعات العصر أيضاً.

في قرية زيارة في ناحية شيراوا، قالت العاملة نجاح حسن" نعمل بشكل كومينالي في حصاد العدس لتأمين الاكتفاء الذاتي، وتأمين مردود مادي لأسرنا".

ويذكر أن موسم هذا العام يتميز بكثرة زراعة العدس, نتيجة الأسعار الجيدة للمحصول من جهة, ولأن زراعته تدخل ضمن الدورة الزراعية المتبعة, بالتناوب مع صنف آخر لتجديد خصوبة الأرض من جهة أخرى.

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ANHA