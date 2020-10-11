الادّعاء التركي يدين صحفيين فضحوا انتهاكات السلطة  

يسعى الادعاء التركي إلى إدانة 4 صحفيين، فضحوا إلقاء رجلين مدنيين من مروحية عسكرية، وأحالت الصحفيين إلى المحكمة، مع طلب اعتقالهم.

واعتبر الادعاء العام اجتماعات الصحفيين مع مصادرهم المجهولة "جريمة"، وأصدرت أمرًا بسرية ملف التحقيق.

وفضح الصحفيون الأربع وهم: "عدنان بيلن، وجميل أوغور العاملان في وكالة ميزوبوتاميا، وسهيربان أبي، ونازان سالا، اللتين تعملان في وكالة جن نيوز"، حادثة إلقاء الجنود رجلين مدنيين (ثروت تورغوت، وعثمان شيبان) من مروحية عسكرية أودت بحياة ثروت تورغوت، متأثرًا بإصابته، في 30 أيلول/ سبتمبر.

وأعربت منظمة العفو الدولية في وقت سابق عن قلقها بشأن أنباء التعذيب وسوء المعاملة في تركيا.

(س ر)