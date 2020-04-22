الادارة المدنية تتكفل بإيصال الطفلة روسيلا إلى حلب وتقديم المساعدة اللازمة

وكانت الطفلة روسيلا أحمد البالغة من العمر عامين وهي من مدينة كوباني قد أصيبت بمرض بدأ منذ شهر ويلاحظ على الطفلة احمرار شديد في الجلد في كافة مناطق جسمها باستثناء وجهها إذ فيه بعض البقع فقط، ويرجح الأطباء أن ذلك ناجم عن مرض في الدم أو خلل في الصفيحات.

وفور تلقي الإدارة المدينة في مدينة منبج وريفها خبر قدوم الطفلة إلى مشافي مدينة منبج سارعت لتقديم المساعدة اللازمة للطفلة وتأمين طريق وصولها لمحافظة حلب رغم حظر التجوال وإغلاق المعابر للوقاية من فيروس كورونا كونها حالة إنسانية.

وزار اليوم ممثلين عن الإدارة المدينة الطفلة في المشفى والتقت وكالتنا بالرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الادارة محمد خير شيخو وأكد أن مرض الطفلة يظهر على هيئة تصبغات جلدية في كافة مناطق جسمها، وأشرف على حالتها أطباء مختصين في مدينة منبج لكنهم لم يتمكنوا من تشخيص المرض بشكل دقيق.

وأوضح شيخو أن الأطباء أجمعوا على ضرورة نقل الطفلة إلى مدينة حلب وأخذ خزعة لتشخيص هذه الحالة ضمن مخابر طبية مختصة.

وأكد على أنهم كإدارة مدينة سيقدمون كل ما بالإمكان لمساعدة الطفلة ووالديها لتلقيها العلاج والرعاية الصحية المناسبة.

ولفت إلى أنهم رغم تطبيق إجراء حظر التجوال وإغلاق المعابر كإجراء وقائي من فيروس كورونا إلا أنهم سيقدمون كافة التسهيلات والمساعدات لوصول الطفلة إلى محافظة حلب متمنياً لها الشفاء والتعافي.

(كروب/ج)

ANHA