الأب الكاهن ميخائيل يعقوب: نشجب أي موقف احتلالي وتعدٍّ علينا وعلى أي مكون آخر

صعّد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من هجماتهم على شمال وشرق سوريا، عبر قصف بري مدفعي عنيف، في بعض المناطق كزركان وتل تمر، واستهداف أخرى بالطائرات المسيرة كمدينة كوباني، والذي أدى لاستشهاد 9 مواطنين في كل من "كوباني، تل تمر، زركان" مؤخراً، وإصابة عشرات المدنيين.

وطال قصف جيش الاحتلال التركي إلى جانب القرى والأحياء الآهلة بالمدنيين، في كل من "مركز مقاطعة كوباني، والقرى الآشورية في تل شنان، وتل طويل، وتل جمعة، وتل كفجي، وقرى زركان"، دور العبادة غربي ناحية تل تمر "من كنائس وجوامع، ومزارات دينية".

وتعليقاً على ذلك رفض كاهن كنيسة مار اسيا الحكيم في ناحية الدرباسية الأب ميخائيل يعقوب، في لقاء لوكاتنا، ما تتعرض له مناطق شمال وشرق سوريا، ومكوناتها من هجمات وقتل على يد الاحتلال التركي، قائلاً: "بحسب ديننا المسيحي، نحن دعاة المحبة والسلام، وأي أمر لا يتفق مع المحبة والسلام على المسيحيين والمكونات والقوميات الأخرى، يعتبر أمراً مرفوضاً".

وشجب الأب الكاهن كذلك محاولات احتلال المنطقة، بالقول "بالنسبة لنا فكما يقول الإنجيل المحبة تبني إنما البغضاء هي التي تهدم، ونشجب أي موقف احتلالي وتعدٍّ علينا، وعلى أي مكون آخر".

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ANHA