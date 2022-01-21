العاصي: قواتنا تسيطر الآن بشكل كامل على سجن الصناعة وحي غويران في الحسكة

وجاء ذلك عبر تصريح قدمه زيدان العاصي لإعلام الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وقال فيه: "المُلاحظ في هذا الهجوم أنَّه الأكبر والأكثر تنظيماً منذ دحر داعش, وإن دلَّ على شيء فيدل على أنَّ هناك قوة دولية تساند هذه المجموعات الإرهابية أو تغض النظر عن تحركاته في سبيل ضرب الأمن والاستقرار في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

وأشار العاصي إلى التزامن ما بين هجوم عناصر داعش والاحتلال التركي وقال: "كما لاحظنا مع بدء هجوم عناصر داعش الإرهابي أنَّ تركيا أيضاً حرَّكت قواتها والقوات المرتزقة التي معها باتجاه تل تمر, وكذلك استخدمت المُسيَّرات لضرب الأرتال القادمة لمؤازرة القوات التي دخلت من أجل تحرير السجن والمنطقة من المجموعات الإرهابية".

وطالب السيد زيدان العاصي المجتمع الدولي بخطوات أكثر فاعلية للقضاء على هذا التنظيم الإرهابي الذي يُشكل خطراً عالمياً, فقال: "إنَّ داعش لا زال موجوداً ويحاول إعادة صفوفه في سوريا والعراق, وعلى المجتمع الدولي أن يتحمَّل مسؤولياته تجاه هذا التنظيم؛ كونه ليس خطراً على مناطق شمال وشرق سوريا أو سوريا فقط, وإنما تهديد داعش هو تهديد للعالم أجمع, وما نتمناه أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات بدعم قوات سوريا الديمقراطية كونها الأكثر فاعلية في القضاء الإرهاب".

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ANHA