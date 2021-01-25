العاصي: لا نستبعد عدوانًا تركيًّا على المنطقة

وعلّق الرئيس المشترك لهيئة الدفاع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، زيدان العاصي في تصريح لوكالتنا، على الأنباء التي تتحدث عن تحضيرات تركية لشن هجمات على ديرك في شمال وشرق سوريا وقضاء شنكال في باشور كردستان.

وقال زيدان العاصي إن تركيا لم تتوقف عن هجماتها على سوريا منذ بداية الثورة السورية، وأكد أن هجماتها ازدادت مع تشكيل الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

ولفت العاصي إلى أنهم لا يستبعدون عدوانًا تركيًّا على المنطقة، وقال: "لا نستبعد هجومًا تركيًّا على المنطقة، وأي هجوم تركي يعني حربًا جديدة لا نهاية لها، وستكون نتائجها كارثية على سوريا والمنطقة بشكل عام".

وأضاف العاصي: "إن تفكير تركيا في الهجوم على مدينة ديرك شرق البلاد وباتجاه شنكال هو أمر خطير جدًّا"، مشيرًا إلى أن أي عدوان تركي على المنطقة سيكون بمثابة الكارثة.

وأوضح العاصي أنه في حال قامت تركيا بشن هجوم أو أي عمل آخر، فإن الحرب لن تكون محصورة حينها بديرك فقط، بل ستكون حربًا مفتوحة على كامل الحدود من ديرك وصولًا إلى عفرين.

وبيّن العاصي أن الهجوم على ديرك لو حصل، سيكون بموافقة القوات العراقية وقوات التحالف الدولي، وتابع قائلًا: "لا يمكن لهكذا هجوم أن يحصل دون ضوء أخضر من العراق للدخول إلى المنطقة، وهنا أيضًا يمكن التطرق إلى وجود قواعد لقوات التحالف الدولي في منطقة ديرك".

كما أشار إلى الدور الروسي ودور حكومة دمشق في هذه الهجمات لو حصلت، وطالب العاصي التحالف الدولي وروسيا وحكومة دمشق بضرورة تحمّل مسؤولياتها، للوقوف أمام أي عدوان تركي جديد وقال: "الهجوم إن كان على ديرك أو أي منطقة أخرى فهناك ضامن وهو التحالف الدولي وروسيا، وأيضًا هناك قوات الحكومة التي تدّعي بأنها القوة الشرعية لهذه البلاد، فمنع وقوع الهجمات بأي شكل من الأشكال يقع على عاتق تلك الأطراف".

وتساءل العاصي: إذا كانت الحكومة السورية تريد الحفاظ على الجغرافية السورية كما تدّعي، فعليها أن تواجه أية هجمات، وأضاف: "لكن في حال اتفاق الحكومة مع روسيا وتركيا لإفشال الإدارة الذاتية، فهذا سيكون له نتائج سلبية على سوريا عامةً، ولن يخدم الوحدة السورية".

وذكر العاصي خلال حديثه، فشل الهجمات التركية الأخيرة على عين عيسى وقال: "تركيا فشلت لأكثر من مرة رغم محاولاتها في عين عيسى، ولم تتمكن من احتلال أية بقعة من تلك البلدة أو التقدم خطوة فيها".

وأكد الرئيس المشترك لهيئة الدفاع في شمال وشرق سوريا زيدان العاصي أن القوات العسكرية في شمال وشرق سترد على أي هجوم تركي محتمل وقال مختتمًا: "إننا في القوات العسكرية وقوات سوريا الديمقراطية نعاهد شعبنا على أن أي هجوم تركي لن يكون رحلة للمحتلين في أرضنا إذا حاولوا الدخول إلى مناطق شمال وشرق سوريا".

(ح)

ANHA