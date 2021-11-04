الأعرجي: العراق سيشهد خلواً من القوات القتالية الاجنبية نهاية العالم الحالي

وذكر بيان لمكتب مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن "الجلسة الفنية العسكرية الثانية بين العراق والتحالف الدولي، عقدت، صباح اليوم، برعاية مستشار الأمن القومي، ورئاسة نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري عن الجانب العراقي، وقائد قوات العزم الصلب في العراق، اللواء جون برينان، ممثلاً عن التحالف الدولي".

ونقل البيان عن الأعرجي قوله: "إن المهمة القادمة للتحالف الدولي هي المشورة والتدريب والتمكين وبناء القدرات، ونهاية العام الحالي ستشهد خلو العراق من أي قوات قتالية أجنبية، كما أن هناك اجتماعات أخرى ستعقد ضمن هذا الإطار"، بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

وبحسب البيان، فإن القادة العسكريين والأمنيين قدموا إيجازاً عن عملياتهم وخططهم للعمل مع قوات التحالف، بعد انتقاله إلى دور المشورة والمساعدة والتمكين.

وبحثت الجلسة تقييم الوضع الأمني في العراق وتحديد الإجراءات التي قام بها التحالف الدولي، وفق مخرجات الحوار الاستراتيجي.

(د ع)