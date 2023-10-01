الاعرجي يتوجه إلى طهران

أعلنت مستشارية الأمن الوطني العراقيّ، اليوم الأحد، أنّ مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي توجّه اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران برفقة وفد أمني.

وذكر بيان لمكتب الأعرجي، نقلته وكالة روج نيوز، أن "الأخير توجه إلى طهران على رأس وفد أمني لاستكمال تنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران، وذلك بتوجيه من قبل القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قد زار طهران، الأربعاء 13 أيلول، لبحث الملف الأمني.

وأشار حسين آنذاك إلى أن هناك "بعض المشاكل" مع إيران، لكن يتم التعامل معها عبر المفاوضات، و"على أساس الدستور العراقي، الذي يمنع استغلال الأراضي العراقية للهجوم على دول الجوار ومن بينها إيران"، على حد تعبيره.

(د ع)