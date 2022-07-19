العاملون في المعامل الإنتاجية التابعة للإدارة الذاتية يعلنون استعدادهم لمواجهة دولة الاحتلال التركي

وجاء الإعلان، خلال بيان لإدارة المعامل الإنتاجية التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، قرئ اليوم بمناسبة الذكرى السنوية 10 لثورة 19 تموز، ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا، في مدينة الحسكة، باللغتين الكردية والعربية، من قبل عضوة معمل الإنتاج آفا خطيب، والإداري في مجلس المعامل الإنتاجية منصور محمود، في معمل الغزل والنسيج بمدينة الحسكة، ظهر اليوم، بمشاركة العشرات من الإداريين والعاملين فيها

وقال البيان "يصادف اليوم 19 تموز، الذكرى العاشرة لانطلاق ثورة شعب شمال وشرق سوريا – روج آفا، التي كانت امتداداً لثورة الشعب السوري عامة، وتجسيداً لمطالب السوريين في التغيير والديمقراطية وبناء سوريا حديثة تعتمد مبدأ التعايش المشترك".

وأشاد البيان "بالمقاومة التاريخية لأبناء شمال وشرق سوريا بمختلف مكوناتهم من الكرد، والعرب، والسريان، والآشور، التي تبلورت وتوضحت مع مقاومة كوباني التي كانت رمزاً للمقاومة".

ونوّه البيان إلى استمرار تكاتف شعب شمال وشرق سوريا، والتضحيات التي بُذلت ليسود الأمن والاستقرار "تكاتفوا ضد قوى الإرهاب، حيث قدمت ثورة 19 تموز أكثر من 12 ألف شهيد، وضعفهم من الجرحى، ومن خلال تضحيات أبناء شمال وشرق سوريا ساد الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف البيان "بالتزامن مع هذه المناسبة في ذكراها العاشرة، بدأت تركيا مجدداً بالتهديد لتوسيع مطامعها التي لم تتوقف منذ اندلاع الثورة السورية وبالتحديد ثورة 19 تموز. مستغلة الظروف الدولية والإقليمية لتحقيق مصالحها وأهدافها العدوانية والوحشية واستهداف مكتسبات وانتصارات شعب المنطقة، وعملها المستمر في التغيير الديمغرافي وتهجير أبناء المنطقة من مناطقهم".

وشدد البيان "على استمرار الإداريين وعمال المعامل الإنتاجية في العمل بكل طاقاتهم لإفشال مخططات دولة الاحتلال التركي.

وأعلن البيان عن استعدادهم لمواجهة دولة الاحتلال التركي على خلفية تصعيد الأخيرة لتهديداتها وهجماتها على المنطقة "ومن هنا وبهذا اليوم التاريخي نقول للعالم أجمع إننا صامدون ومستعدون للمقاومة التاريخية ضد الاحتلال التركي ولن نتوانى عن القيام بواجباتنا وحماية مناطقنا من أي تهديد، وشعارنا هو النصر أو النصر".

(ن م/أم)

ANHA