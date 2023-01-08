الآلية الثلاثية تعلن انطلاق المرحلة الأخيرة من الاتفاق الإطاري

تنطلق المرحلة الأخيرة من العملية السياسية في السودان، اليوم الأحد، وفق ما أعلنت الآلية الثلاثية.

وحسب الآلية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيغاد، فإن "الموقعين على الاتفاق الإطاري من العسكريين والمدنيين سيطلقون المرحلة النهائية للعملية السياسية التي تهدف للوصول إلى اتفاق نهائي وعادل، بحضور ممثلين عن المجتمع المدني وجماعات حقوق الإنسان والمرأة وزعماء دينيين، وفق إعلام سوداني محلي".

ومن القضايا التي سيجري بحثها، تقييم اتفاق السلام والعدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن والدفاع وحل أزمة شرق السودان، حسب شبكة العربية.

ووقع قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، برعاية الآلية الثلاثية، في 5 كانون الأول/ ديسمبر الماضي؛ اتفاقاً إطارياً لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.

ويرى مراقبون أن الاتفاق قد يمثل خطة في تكوين مسار جديد بالسودان في ظل أزمات كبيرة يعانيها الشعب خاصة على صعيد الأوضاع الاقتصادية، محذرين في الوقت نفسه من أن يتحول الاتفاق إلى بوابة؛ لحدوث انشقاقات وخلافات جديدة بين مؤيديه ومعارضيه وتعصف بما تبقى من استقرار في السودان.

(د ع)