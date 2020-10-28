العالم يتخطى 44 مليون إصابة بفيروس كورونا

وكشفت أحدث البيانات المتوفرة على موقع «ورلد ميتر»، المتخصص في الإحصاءات، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حتى صباح اليوم الأربعاء وصل إلى 44.264.425 مليوناً و264 ألفاً و425 حالة، أما عدد المتعافين فيقترب من 32 مليوناً و453 ألفاً و839 حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى مليون و171 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا والمملكة المتحدة والمكسيك وبيرو وجنوب أفريقيا وإيران وإيطاليا وتشيلي.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

(س ر)