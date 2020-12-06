العالم يسجل أكثر من 66 مليون إصابة بكورونا

وأظهرت الإحصائية العالمية للإصابات بالفيروس على موقع "رويترز"، اليوم الأحد، تسجيل 66 مليون و117 ألف إصابة في العالم، منذ بدء تفشيه العام الماضي، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات المليون و525 ألفًا.

وبحسب رويترز، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر المرتبة الأولى عالميًّا من حيث عدد الإصابات، وتأتي بعدها البرازيل، ثم الهند، ثم روسيا فإيطاليا.

كما تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى أيضًا في عدد الوفيات، تأتي بعدها إيطاليا، ثم البرازيل، ثم المكسيك، وروسيا.

ولا تزال الإصابات في ارتفاع في 64 دولة، في حين أن حالة وفاة واحدة من بين كل 20 حالة وفاة يتم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء العالم كل يوم، وفقًا لرويترز.

(س ر)