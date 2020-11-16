العالم يسجل أكثر من 54 مليون إصابة بكورونا

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 54 مليونا و370 ألف حالة اليوم الإثنين.

وأفاد الموقع أن عدد المتعافين اقترب من 35 مليوناً، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و317 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما وتتصدر الولايات المتحدة أيضاً دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

(س ر)