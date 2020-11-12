العالم يسجل أكثر من 51 مليون إصابة بفيروس كورونا

وأظهر إحصاء أجرته وكالة "رويترز" أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصل إلى أكثر من 51.81 مليون على مستوى العالم، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى مليون و279 ألفًا و29 حالة.

ونشرت رويترز قائمة بالدول الأكبر من حيث عدد الإصابات والوفيات جراء الفيروس، وهي كالتالي:

- الولايات المتحدة 10276360 إصابة مؤكدة و239879 حالة وفاة.

- الهند و8636011 إصابة و127571 حالة وفاة.

- البرازيل 5700044 إصابة و162829 حالة وفاة.

- فرنسا 1865538 إصابة و42535 حالة وفاة.

- روسيا 1836960 إصابة و31593 حالة وفاة.

وبحسب الوكالة، فإنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019.

(س ر)