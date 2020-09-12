العالم ما زال يتخبط تحت تأثير أحداث 11 أيلول وروسيا تنافس واشنطن في الشرق الأوسط

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى تبعات أحداث 11 ايلول بعد عقدين من الزمن وكذلك محاولات موسكو زيادة نفوذها في شرق المتوسط.

العرب نيوز: تهدف روسيا إلى زيادة نفوذها في شرق البحر الأبيض المتوسط

صحيفة العرب نيوز السعودية تحدثت عن هدف روسيا لزيادة نفوذها في شرق البحر الأبيض المتوسط: "مثل الاتحاد السوفيتي، تحافظ روسيا ما بعد الشيوعية على سياسة الصيد في المياه المضطربة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​لتحقيق مكاسب جيوسياسية واقتصادية، وقد أدى هذا الآن إلى ظهور منافس الغرب التاريخي كصانع سلام في محاولة لنزع فتيل التوتر بين تركيا واليونان.

وبعد أشهر من محاولات الاتحاد الأوروبي بقيادة ألمانيا التي فشلت في أن تؤتي ثمارها، دخلت روسيا هذا الأسبوع في المعركة، وقالت إنها مستعدة للوساطة بين الأطراف المتصارعة، والتقى وزير الخارجية سيرجي لافروف يوم الثلاثاء بالزعيم القبرصي نيكوس أناستاسيادس وقال بعد ذلك إن موسكو تراقب الوضع في المنطقة وستساعد في بدء "حوار حقيقي" مع جميع الأطراف من شأنه أن يولد "حلولاً مقبولة للطرفين".

فبين عامي 1960 و 1990، أعاقت مشكلة قبرص علاقات تركيا مع الغرب، لكنها أدت أيضاً إلى توثيق العلاقات مع الاتحاد السوفيتي، وعلى الرغم من أن القضية القبرصية لم تكن عاملاً حاسماً في العلاقات، إلا أن رد فعل السوفييت على التدخل العسكري التركي في الجزيرة جدير بالملاحظة، احتفظت موسكو بموقف متناقض إلى حد ما ودعمت الخطوة في البداية، قبل الدعوة إلى حل دولي لهذه القضية.

وتحاول روسيا اليوم أيضاً أن يكون لها دور في أي حل للنزاع في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​في وقت تختلف فيه أنقرة وواشنطن بشأن عدة قضايا، وعززت روسيا التي تشارك في مشاريع الطاقة في جميع أنحاء المنطقة، بشكل كبير، علاقاتها العسكرية والسياسية والاقتصادية مع تركيا في السنوات الأخيرة.

وتنسق موسكو وأنقرة بشكل وثيق بشأن وجودهما العسكري في سوريا، في حين اشترت تركيا نظام الدفاع الصاروخي الروسي المتقدم S-400 ووضعت حجر الأساس لمحطة طاقة نووية بنتها روسيا على ساحلها الجنوبي.

ومع ذلك، يتوقع الخبراء الذين يتابعون مسرح شرق البحر الأبيض المتوسط ​​أن محاولات موسكو يمكن أن تعقد العملية التي يقودها الأوروبيون.

وبالنظر إلى فشل المحاولات التي يقودها الاتحاد الأوروبي والانتخابات الأمريكية، يبدو أن روسيا مستعدة للاستفادة من الموقف وتعزيز نفوذها في المياه الموحلة لشرق البحر الأبيض المتوسط، ومع ذلك، فإن الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كانت موسكو ستنجح".

الواشنطن بوست: هل انتهت حقبة 11 سبتمبر؟

صحيفة الواشنطن الأمريكية تساءلت عن الوضع ما بعد 11 أيلول، وقالت: "كان ذلك الهجوم الإرهابي الذي حدد حقبة على الولايات المتحدة بمثابة تنبؤ لعصر جديد من التدخلات العسكرية في الخارج وسلطات المراقبة والبروتوكولات الأمنية في الداخل.

وأدى ظهور "الحرب على الإرهاب" إلى انتشار القوات الأمريكية عبر قوس واسع من الكوكب، من غرب إفريقيا إلى الشرق الأوسط، في حملة عالمية معلنة ضد التشدد الإسلامي.

وبعد تسعة عشر عاماً، لم تهدأ آفة التطرف، ولا تزال القوات الأمريكية غارقة في هذه المستنقع، وكما شهد عدد لا يحصى من المدنيين ومجتمعاتهم تقلبات في سلسلة متتالية من الكوارث السياسية، من الغزو الأمريكي للعراق إلى اضطرابات الربيع العربي إلى النزاعات التي لم يتم حلها في سوريا وأفغانستان.

وفي الغرب، افتتح العقد الماضي واختتم بصدمات وركود اقتصادي مؤلم، وانحلت النظرة السائدة إلى العولمة كقوة حميدة لا هوادة فيها في مرجل هائل من القومية والشعبوية، وكذلك طالبت النخب السياسية في واشنطن التخلص من متاعبها في الشرق الأوسط والتحول بدلاً من ذلك إلى مواجهة التحدي الاستراتيجي للصين.

وعلاوة على ذلك، فإن كل من التجربة الأخيرة لوباء الفيروس التاجي والتهديد الكامن في كل مكان لتغير المناخ يعيد تشكيل الطريقة التي تحدد بها الحكومات في كل مكان أولويات وأجندات الأمن القومي.

وكتب مسؤول الأمن القومي في إدارة أوباما بن رودس: "نظراً لأن كورونا قد غيّر الطريقة التي يعيش بها الأمريكيون، ويهدد بقتل الأمريكيين أكثر من أي إرهابي، فقد حان الوقت لإنهاء فصل تاريخنا الذي بدأ في 11 سبتمبر 2001".

وأصبحت حقبة 11 سبتمبر مرادفة لرواية تراجع الولايات المتحدة، حيث أشار تقرير سياسي حديث صادر عن مؤسسة RAND الى تضاؤل ​​التأثير العالمي للولايات المتحدة، من خلال المهام المتعددة التي أخذتها الأخيرة على عاتقها والتي اجهدتها ولم يكتمل أي منها على نحو مرض".

الإندبندنت: حرب أمريكا على الإرهاب هي سبب أزمة المهاجرين في أوروبا

صحيفة الإندبندنت البريطانية تحدثت فيه عن حرب أمريكا على الإرهاب وقالت: "الحرب التي أعلنتها الولايات المتحدة على الإرهاب في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول هي التي أدت في النهاية إلى تشريد أكثر من 37 مليون إنسان، وهذا هو السبب الحقيقي لأزمة المهاجرين التي تواجهها أوروبا.

وهناك افتراض في الغرب يعتبر أنه من الطبيعي في الحروب أن يفر الناس من منازلهم كما يهربون أيضًا من الحياة في الدول الفاشلة التي يتسبب في فشلها عدد من العوامل الداخلية والفساد، ما يؤدي إلى انتشار العنف، وبالتالي يفر الناس منها إلى دول أكثر استقرارًا وأفضل إدارة.

وما نشاهده حقيقة في تلك القوارب المطاطية الرثة التي يتلاعب بها الموج حاملة على متنها عشرات المهاجرين هو مجرد رأس الحربة فقط في الهروب الكبير للناس الذي تسببت فيه التدخلات العسكرية من جانب الولايات المتحدة وحلفائها كنتيجة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول التي شنها تنظيم القاعدة.

وأن الرغبة في شن الحروب واستمرارها ربما كانت لتقل لو كان الساسة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يدفعون ثمناً سياسياً لها، لكن لسوء الحظ، لم يفهم الناخبون في تلك الدول أبداً أن الزخم في أعداد المهاجرين الذي يعترضون عليه في بلادهم يعود أصلاً إلى تشريد ملايين الناس في الحروب التي أعقبت هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول".

(م ش)