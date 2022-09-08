الآلاف يتظاهرن في مقاطعة الحسكة تنديداُ بخيانة PDK وهجمات جيش الاحتلال التركي

تنديدا باستمرار هجمات دولة الاحتلال على شمال وشرق سوريا، وخيانة ومشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK)) مع دولة الاحتلال التركي في الهجوم على مناطق الدفاع المشروع، شهدت مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا فعاليات ونشاطات مختلفة في مناطق مختلفة في المقاطعة "الحسكة، الدرباسية، الهول، الشدادي".

شارك في الفعاليات التي نظمت من قبل مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة، المئات من أهالي المقاطعة، إلى جانب وجهاء العشائر العربية والكردية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، رافعين صور للقائد عبد الله أوجلان، وصور الشهداء في قوات سوريا الديمقراطية وقوات الدفاع الشعبي، ويافطات رافضة للاحتلال وللخيانة.

الحسكة

في الحسكة خرج الأهالي في مظاهرة، انطلقت من دوار سينالكو وانتهت بوقفة احتجاجية في دوار الحمامة وسط المدينة.

وتخللت الوقفة الاحتجاجية، كلمات لعضوة مؤتمر ستار، دهلة أحمد قالت فيها "ندين ونستنكر هجمات دولة الاحتلال التركية ومشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني للاحتلال التركي في مهاجمة مناطق الدفاع المشروع في باشور".

وأضافت "إن قواتنا قوات الدفاع الشعبي نار لا تخمد، ومستمرة في معاركها لدحر الاحتلال التركي الذي يحاول استباحة دماء الشعوب، ونحن مستمرون في مواجهة الإرهاب والاحتلال التركي الذي يحاول احتلال أرضنا، ويفرض علينا التتريك".

كما أشار عضو مجلس مدينة الحسكة، فرحان عطية، إلى مواصلة أهالي شمال وشرق سوريا درب الشهداء حتى تحقيق أهدافهم التي بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيلها، وحتى تحقيق حرية الشعوب واسترداد الحقوق المسلوبة، وتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار.

وانتقد الصمت الدولي وصمت منظمة حقوق الإنسان على ما ترتكبها دولة الاحتلال التركي من جرائم بحق شعوب شمال وشرق سوريا، مطالباً إياها بالتدخل ووضع حد لتركيا، داعياً الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK إلى مراجعة حساباته وعدم الانجرار وراء أهداف تسعى إليها دولة الاحتلال التركي.

الشدادي

وفي فعالية مماثلة، في الشدادي خرج أهالي المنطقة الجنوبية في مظاهرة جابت الطرق الرئيسية في الناحية، لتتحول أيضاً إلى وقفة احتجاجية، بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تخللها كلمة لعضو مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في المنطقة الجنوبية، عواد الحمد أكد فيها "أن التآمر مستمر على شعوب المنطقة ما بين دولة الاحتلال التركي وعائلة البرزاني، وأنه بات واضحاً من خلال استهداف المنطقة المتكرر والاغتيالات التي تطال عدد من الشخصيات".

وقال "ما حصل يوم الإثنين من مهاجمة مقاتلي قوات الدفاع الشعبي، وأسر آخرين من الجرحى من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة العائلة البرزانية لتسليمهم للميت التركي، دليل على ذلك، هذه الجريمة تضاف إلى سجل جرائم عائلة البرزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني التي ترتكبها بحق شعوب المنطقة".

وتابع "أن النجاحات التي حققتها الإدارة الذاتية لم ترق لدولة الاحتلال التركي، فأخذت على عاتقها ضرب أمن واستقرار المنطقة من خلال استمراها في مهاجمة المنطقة برياً، وعبر الطائرات المسيّرة والجواسيس والعملاء".

من جانبها، قالت إيمان الفرج عضوة مجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي: "ما حققته الإدارة الذاتية كان بفضل دماء الشهداء، وتضافر كافة الجهود من كافة المكونات، وعليه فنحن اليوم مستعدون أكثر من أي وقت مضى للدفاع عن هذه الأرض".

انتقدت إيمان الفرج موقف القوى الدولية ومجلس الأمن حيال ما ترتكبه دولة الاحتلال التركي من جرائم حرب بحق الشعوب الكردستانية، مطالبة إياهم بتحمل مسؤولياتهم لردع دولة الاحتلال التركي والمتآمرين معها عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعوب المنطقة.

وانتهت الوقف الاحتجاجية وسط تأكيد أهالي المنطقة الجنوبية في مقاطعة الحسكة عبر شعارات، على الصمود والمقاومة في وجه دولة الاحتلال التركي، ودحره عن الأراضي السورية المحتلة "لا للاحتلال التركي، لن نرحل، سنقاوم لتحرير أرضنا".

الدرباسية

كما خرج أهالي ناحية الدرباسية في مظاهرة مشابهة، انطلقت من أمام مركز الشبيبة الثورية، جابت شوارع المدينة، توقفت في ساحة آزادي في الناحية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت ألقى الرئيس المشترك لمكتب حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في الدرباسية، محمد الخلف كلمة قال فيها: "المقاومة التاريخية في جبال كردستان في زاب، اَفاشين، متينا هي بداية هزيمة دولة الاحتلال التركي، والحزب الديمقراطي الكردستاني يضع الرموز المباركة للكرد في خدمة العدو وبالأخص عائلة البرزاني من فعل ذلك، شنوا هجوماً على مقاتلي الكريلا الذين أوقفوا المجازر بحق أهالي شنكال وحرروا كوباني من الإرهاب".

وأضاف "شعوب كردستان قد وصلت إلى الحقيقة، نحن اليوم نتعهد باسم حزبنا وشعبنا أن نحاسب الخونة مثلما أطلقت قسد حملة "القسم".

أشار الخلف إلى أنه وفق حرب الشعب الثورية، شعوب شمال وشرق سوريا ستقضي على الخيانة وعلى الاحتلال وستنجح ثورتها، وقال "سننشر فكر القائد اَبو في جميع أجزاء كردستان وسندعم الكريلا، وبإرادة شعوب كردستان سننتصر ونعاهد بالانتقام ومحاسبة الخونة".

الهول

وفي ناحية الهول خرج أهالي الناحية في وقفة احتجاجية، أمام مركز مجلس الناحية، تخللها كلمات لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، ولمؤتمر ستار في الناحية.

وأشار الرئيس المشترك لمكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية الهول، عمار موسى، أن دولة الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني PDK يواصلون هجماتهم على مناطق الدفاع المشروع، معتبراً ما تقدم عليه PDK خيانة بحق الشعوب الكردستانية عامة.

ولفت إلى أن هذا الحزب أصبحت أداة تنفيذ لمخططات دولة الاحتلال التركي لكسر إرادة الشعوب الكردستانية في باشور، في وقت تستمر فيه تركيا باستهداف إرادة شعوب شمال وشرق سوريا، مطالباً المجتمع الدولي والقوى الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية باتخاذ موقف حازم لمحاسبة دولة الاحتلال التركي، والعمل والسعي لفرض حظر جوي في أجواء المنطقة للحد من الجرائم التركية.

وشدد الرئيس المشترك لمكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية الهول عمار موسى على أن شعوب شمال وشرق سوريا مستمرة في النضال إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، حتى تحرير الأراضي السورية المحتلة.

فيما رأت عضوة مؤتمر ستار، ساجدة سلمان أن ما تتعرض له شمال وشرق سوريا من هجمات ممنهجة من قبل دولة الاحتلال التركي تجاوزت جميع المواثيق الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان، والمعايير الأخلاقية والقانونية.

نوهت ساجدة سلمان إلى أن التصعيد العسكري الأخير من قبل جيش الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وعلى مناطق الدفاع المشروع في باشور بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني تحاول تركيا من خلاله تصدير أزمتها الداخلية للخارج، وكسب تأييد المجتمع الدولي، لشرعنة احتلالها للأرضي السورية".

(كروب/أم)

ANHA