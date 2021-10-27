الآلاف يشيّعون جثمان المقاتل شورش آندوك في الشهباء

وتجمّع أهالي إقليم عفرين أمام مشفى آفرين الواقع في ناحية فافين، لاستلام جثمان المقاتل في قوات تحرير عفرين، شورش آندوك الذي استشهد في 25 تشرين الأول الجاري خلال حادث سير.

وانطلق موكب التشييع الذي ضم المئات من السيارات باتجاه مزار شهداء مقاومة العصر الواقع في ناحية أحرص بمقاطعة الشهباء، حيث جاب الموكب عدداً من النواحي والقرى منها ناحيتي أحداث وفافين وقريتي تل قراح ومعراته.

ولدى وصول الموكب إلى المزار حمل الأهالي نعش الشهيد على أكتافهم وهم يرددون شعارات تمجّد الشهيد رافعين علامة النصر.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ليقدم بعدها الإداري في مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين، فوزي مصطفى، العزاء لذوي الشهيد شورش وعموم أهالي إقليم عفرين، وتمنى لهم الصبر والسلوان.

ونوّه مصطفى إلى تضحيات الشهداء التي حمت مكتسبات الثورة وحافظت عليها، مشيراً إلى هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع بباشور (جنوب كردستان) واستخدامه الأسلحة الكيماوية ضد قوات الدفاع الشعبي، وقال: "بعد فشله في إحراز التقدم في جبال كردستان وعدم قدرته على إضعاف مقاومة الكريلا رغم أسلحته المتطورة، لجأ الاحتلال الفاشي التركي وأمام مرأى الجهات التي تدّعي الإنسانية وحماية الحقوق إلى استخدام الأسلحة المحرمة دولياً ضد الكريلا، ما أدى إلى استشهاد العديد من الرفاق".

وتابع مصطفى "إلى جانب كل المخططات الهادفة إلى إنهاء وجود الشعب الكردي، نرى الحزب الديمقراطي الكردستاني يستمر في دعم الاحتلال التركي ويزوده بمعلومات عن تحركات الكريلا، لشن هجمات على مواقعهم، كما أنه تسبب في استشهاد 5 مقاتلين من الكريلا في 28 آب الماضي في خليفان، ولا يزال يمتنع عن تسليم جثماني الشهيدين سردم وتولهدان إلى ذويهما، رغم الاعتصام الذي يستمر منذ أكثر من عشرين يوماً في معبر سيمالكا الفاصل بين روج آفا وباشور".

وأنهى مصطفى حديثه مؤكداً على استمرارهم على نهج الشهيد شورش حتى تحقيق مراده في تحرير عفرين وجميع المناطق المحتلة.

من ثم قرأت عضوة لجنة تدريب المجتمع الديمقراطي ازدهار سليمان وثيقة الشهيد شورش، ليرفع أهالي إقليم عفرين جثمان الشهيد على أكتافهم، وهم يرددون شعارات تحيي مقاومة العصر وتمجد تضحيات الشهيد ليوراى الثرى بين رفاقه.

(آ ر/ س ر)

ANHA