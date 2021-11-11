الآلاف ينطلقون في موكب شهداء مجزرة الهلالية باتجاه مزار الشهداء في قامشلو 

وخرج الآلاف من أهالي مقاطعة قامشلو، في موكب مهيب سيراً على الأقدام لتشييع الشخصية الوطنية يوسف كلو وحفيديه مظلوم ومحمد كلو.

وكانت المحلات التجارية في السوق العام لمدينة قامشلو، قد أغلقت صباح اليوم، حداداً على أرواح شهداء المجزرة، وللمشاركة في مراسم التشييع.

فيما خرج الآلاف من أهالي المقاطعة، أمس الأربعاء، في مظاهرة حاشدة، تحت شعار "مستمرون حتى النهاية في تبني حرب الشعب الثورية"، تنديداً بالمجزرة التي استهدفت واحدة من العوائل الوطنية المعروفة، مؤكدين أنهم ماضون في المقاومة ضد هجمات الاحتلال التركي.

وكانت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال التركي، قد قصفت في الـ 9 من تشرين الثاني الجاري، سيارة في حي الهلالية بمدينة قامشلو، أسفرت عن استشهاد الجد والشخصية الوطنية يوسف كلو، وحفيديه، مظلوم ومحمد كلو.

(س ر)

ANHA