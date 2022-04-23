الآلاف من نساء إقليم عفرين ينددن بخيانة PDK وهجوم الإبادة لدولة الاحتلال التركي ضد الكريلا 

تجمع الآلاف من نساء إقليم عفرين على الطريق الواصل بين ناحية الأحداث وقرية معراته في مقاطعة الشهباء، وهن حاملات أعلام حزب العمال الكردستاني ومؤتمر ستار واتحاد المرأة الشابة، وصور القائد أوجلان، ويافطات كتب عليها "مقاومة الشعب والكريلا ستقضي على خيانة PDK"، "بمقاومة المرأة الحرة سندحر خط الخيانة"، "مسيرة الكرامة ضد خيانة والاحتلال".

انطلقت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا وأهالي شمال وشرق سوريا في وجه الاحتلال التركي، وهتافات تدين وتستنكر خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK.

بعد وصول المظاهرة إلى الحديقة الرئيسة في ناحية الأحداث، وقفت المتظاهرات دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت بعده عضوة مؤتمر ستار لإقليم عفرين، وحيدة خليل، كلمة حيّت فيها المقاومة البطولية التي يقودها مقاتلو الكريلا في وجه الاحتلال التركي وأعوانه في جبال كردستان، وقالت "نحيي أبطالنا في جبال كردستان الذين كانوا وما زالوا شوكة في حلق العدو الذي يهدف إلى إبادتنا".

ولفتت إلى أن هجمات الاحتلال التركي تهدف إلى كسر إرادة الشعب والكريلا وترسيخ احتلاله، مشيرة في الوقت ذاته إلى تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي، وقال: "كان وما زال يخدم الاحتلال في شن الهجمات على الكريلا، والتي بدأها قبل 1992 وتستمر إلى الحين".

واستكملت وحيدة خليل حديثها قائلة: "لكن بمقاومة أولادنا في جبال كردستان وشعبنا في روج آفا وباكور وباشور أكدنا لهم مراراً وتكراراً أننا سننتصر كما انتصرنا في آفاشين وحفتانين قبل أشهر".

مؤكدة أن عموم نساء إقليم عفرين يساندن مقاومة الكريلا في وجه الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني حتى تحقيق النصر المراد.

بدورها؛ أكدت عضوة مجلس المرأة لمقاطعة الشهباء، سهام علو، أن المقاومة التي يقودها الكريلا في جبال كردستان ومقاومة الأهالي هي معركة البقاء، وقالت: "إننا نخوض حرباً تاريخية، ليست مجرد حرب عادية، لأن بعض القوى والأنظمة لديها أهداف في القضاء على إنجازات شعوب المنطقة ومكتسباتها".

لتنتهي المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا ومقاومة مهجري عفرين.

يشار إلى أن جيش الاحتلال التركي بدأ في الـ 17 من نيسان الجاري هجمات إبادة مشتركة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع، بالتزامن مع استهداف الاحتلال مناطق شمال وشرق سوريا في كل من كوباني ورزكان وتل تمر ومقاطعة الشهباء.

(آ ر/ س ر)

ANHA