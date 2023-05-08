الآلاف من الشبيبة يطالبون بحرية القائد ويعلنون عن حملتهم

التظاهرات، نظمت في إقليمي الجزيرة والفرات ومقاطعة الشهباء ومدن الطبقة والرقة ومنبج، وحلب وخلالها رفع الشبيبة الأصوات المطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان .

إقليم الفرات

بدأت التظاهرة بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلاه بيان للشبيبة ألقته العضوة في اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات روهات أوسو من أمام حديقة 18 تموز في مدينة كوباني.

وأشار الشبيبة في بيانهم إلى أنهم دائماً فدائيو القائد عبد الله أوجلان، "القائد الذي زرع فيهم بفكره وفلسفته روح النضال، ورح المقاومة والتمسك بالقضية والوقوف في وجه المستبدين".

وأضاف البيان: "سنكون دائماً سنداً لقوات الكريلا المدافعة عن وجود الشعوب المضطهدة في المنطقة، ولتنتصر حملتنا حملة بروح الآبوجية جددوا أنفسكم وانصروا معركة الحرية، على كل فرد الانضمام لحملتنا لنعلن النصر بتكاتفنا، وننضم لقوات الكريلا الذين يواجهون بصدورهم الأسلحة الكيماوية لدولة الاحتلال التركي".

وبعدها انطلقت التظاهرة صوب ساحة الشهيد عكيد حيث رفع الشبيبة المشاعل، وسط ترديد الشعارات "الحرية للقائد والموت للفاشيين"، "تسقط الخيانة"، "لا حياة بدون القائد".

وبعد وصولهم لساحة الشهيد عكيد ألقى العضو في شبيبة مجلس عوائل الشهداء محمد محمد كلمة باسم الشبيبة ، قال فيها: "لتنتصر حملة بروح الآبوجية جددوا أنفسكم وانصروا معركة الحرية"، الحملة التي ستكسر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وسنداً لقوت الكريلا لينتصروا في جبال كردستان، سنكون دائماً في الساحات ولن نتراجع حتى نصل لهدفنا".

تربه سبيه

وفي ناحية تربه سبيه اجتمع المتظاهرون أمام مركز اتحاد الشبيبة غرب الناحية، وجابت المظاهرة السوق المركزي حمل خلالها المتظاهرون صور القائد عبدالله أوجلان وأعلام اتحاد الشبيبة الثورية السورية .

ووقف المتظاهرون أمام مركز مؤتمر ستار شرق الناحية وهناك ألقى الإداري في اتحاد الشبيبة الثورية السورية في ناحية تربه سبيه كيوان كنعان كلمة أشار من خلالها إلى أنهم كشبيبة آمنوا بفكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان ومستمرون في النضال حتى تحرير القائد جسدياً.

الطبقة

وتجمع العشرات من ممثلي وممثلات الإدارة المدنية والمجالس العسكرية والحركات الشبابية في الحي الأول في مدينة الطبقة للإدلاء ببيان الحملة.

وقرئ البيان من قبل الإداري للشبيبة الثورية محمد ضياء الدين، وقال فيه :

"بطليعة الشبيبة الثورية شبيبة القائد عبد الله أوجلان نعلن عن انطلاق حملة جديدة بشعار انصروا معركة الحرية والتي جاءت رداً على ما يقوم به أردوغان المجرم وحزبه المتهالك من انتهاكات وحشود عسكرية لاستهداف المناطق الآمنة ومناطق الدفاع المشروع".

وأعلن البيان "عن هذه الحملة التي جاءت تحت شعار" انصروا معركة الحرية" التي ستكون لعدة أهداف وهي الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان ولفضح جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته وكشف مؤامراته على الشعوب الحرة ومناصرة قوات الدفاع المشروع بكافة الفعاليات التي سوف تقام تحت شعار هذه الحملة" .

الرقة

تجمع المتظاهرون عند دوار الدلة في مركز المدينة وانطلقوا باتجاه دوار النعيم ردد خلالها المشاركون هتافات طالبت (بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان)

وخلالها ألقي بيان للرأي العام قرئ من قبل الإداري في الشبيبة الثورية مظلوم حمو جاء فيه: "ونحن كحركات شبابية وثورية سنزيد من نضالنا وكفاحنا حتى الوصول للحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان، وسنزيد من الفعاليات والنشاطات الشبابية حتى كسر العزلة عن القائد عبدالله أوجلان وسنكسر شوكة المحتل التركي الذي يحتل أراضينا ويستمر بالهجمات العشوائية على أهالينا في مناطق شمال وشرق سوريا".

الشهباء

وتجمع المئات من الشبيبة على الطريق الواصل بين ناحية فافين ومخيم برخدان، وهم يحملون صور القائد عبدالله أوجلان وأعلام حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

ومع وصول التظاهرة إلى أمام مجلس مقاطعة الشهباء، ألقى العضو في حركة الطلبة الديمقراطية لمقاطعة عفرين محمد خليل كلمة ندد فيها بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان" نحن كشبيبة القائد آبو ندد ونستنكر العزلة المشددة المفروضة على قائدنا من قبل الاحتلال التركي وأعوانه".

واستنكر خليل صمت الجهات المعنية بحقوق الإنسان حيال العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان" تدعي بعض الجهات بأنها منظمات إنسانية وحقوقية إلا أنها بعيدة كل البعد عن ما تدعيه، إن كان عملهم نزيهاً يجب أن يتم فك أسر القائد الذي أنار العالم من جديد".

الحسكة

انطلقت التظاهرة من أمام حديقة القائد في حي الناصرة وصولاً إلى مبنى لجنة البيئة والبلديات، وتحولت هناك لوقفة احتجاجية بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم أدانت العضوة في الشبيبة الثورية ليلى حسين العزلة المشددة بحق القائد.

وأكدت ليلى حسين في ختام حديثها بالقول "نحن كشبيبة ثورية لن نرجع خطوة للوراء، وسنبقى مستمرين في فعالياتنا حتى الوصول لحرية القائد الجسدية".

كركي لكي

تجمع الشبيبة في ساحة الشهيد خبات في الجهة الغربية للناحية، وانطلقوا نحو وسطها، وبعد الوقوف، ألقى الإداري في حركة الشبيبة السورية الثورية فنر سليمان كلمة أشار فيها إلى مواصلة الكفاح في تنظيمهم على فكر وفلسفة القائد أوجلان وقال أيضاً: "إن ثورة شمال وشرق سوريا استمدت تنظيمها من فلسفة القائد عبدالله أوجلان وتحقق فيها التعايش السلمي المشترك وأخوة الشعوب".

قامشلو

بدأت التظاهرة بالإدلاء ببيان من قبل عضوة منسقية المرأة الشابة في روج آفا، ريم دادا، وذلك أمام مركز محمد شيخو للثقافة والفن، أشارت من خلاله إلى العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وأكد البيان أن" المقاومة التي تقوم بها قوات الدفاع المشروع وقوات الكريلا في كردستان وقوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا حطمت جميع أحلامه التوسعية وأصبحت مشعلاً لحرية الشعوب في العالم".

ومن ثم انطلقت التظاهرة بالسيارات وجابت جميع أحياء المدينة مرددين شعارات "لا حياة بدون القائد"، "عاشت مقاومة القائد"، "عاشت مقاومة إمرالي".

منبج

التظاهرة انطلقت من دوار الميزان وسط المدينة، وصولاً إلى ملعب ٤ نيسان، حاملين أعلام وصور القائد عبدالله أوجلان، ومرددين الشعارات.

وألقى الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية السورية أحمد الجميلي كلمة أعلن فيها انضمامهم لحملة " انصروا معركة الحرية"، وقال: "كما أننا ندعو كافة الفئة الشابة في كافة مناطق شمال وشرق سوريا بشكل عام، للانضمام لهذه الحملة كون حملتنا وانتصارنا على الفاشية التركية وانتصار قوات الكريلا هو انتصار لكافة شعوب الشرق الأوسط".

حلب.. تحت شعار "ارفعوا وتيرة معركة الحرية" انطلقت تظاهرة مشاعل

أقامت مساء اليوم حركة الشبيبة الثورية السورية في حلب تظاهرة مشاعل بمشاركة العشرات، للتنديد بالعزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وتم فيها إعلان شعارهم الجديد على مستوى شمال شرق سوريا.

حلب

وانطلقت التظاهرة من أمام مركز حركة الشبيبة الثورية السورية الواقع في الحي الغربي لحي الشيخ مقصود، وخلالها ألقى الناطق باسم حركة الشبيبة الثورية في حلب جان خاش سليمان كلمة وقال: "نحن هنا اليوم نندد بالعزلة المفروضة على القائد، إننا كحركة الشبيبة الثورية وتحت شعار ارفعوا وتيرة معركة الحرية، سنكسر تلك العزلة القائمة على القائد في زنزانة إمرالي".

وأردف جان خاش: "وتحت هذا الشعار نعاهد أن نرفع العزلة المفروضة على القائد ونحن في حركة الشبيبة الثورية نعد أننا سنكون دائماً متأهّبين حتى نخرج العدو من أراضي كردستان".

الدرباسية

وانطلقت التظاهرة من من امام مركز الشبيبة الثورية بالناحية و اتجهت نحو دوار غاردينيا, وسط ترديد شعارات تحيي مقاومة القائد عبدالله اوجلان و تحيي مقاومة الكريلا في جبال كردستان و حمل المتظاهرون اعلام حركة الشبيبة الثورية و صور القائد عبدالله اوجلان.

بعدها تم قراءة بيان باسم حركة الشبيبة الثورية السورية بالدرباسية من قبل الإدارية في حركة الشبيبة اليزا حسو, وأشار إلى أن دولة الاحتلال التركي تطمح للقضاء على الشعب الكردي و تشدد من العزلة على القائد عبدالله اوجلان.

و اكد البيان :" اننا كحركة الشبيبة الثورية السورية نرفض و بشدة العزلة المفروضة على القائد عبدالله اوجلان و سنصعد النضال حتى نيل الحرية الجسدية للقائد"

(كروب /سـ)

ANHA