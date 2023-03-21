الآلاف من أجزاء كردستان الأربعة يحتفلون بنوروز في قنديل

تحت شعار "بتعزيز النضال ندحر الاتفاقيّة المئويّة وندافع عن كردستان"، بدأت احتفاليّة نوروز في قنديل بمشاركة آلاف الأهالي من أجزاء كردستان الأربعة وبحماسٍ كبير.

ومنذ ليل أمس، توجه آلاف الأشخاص من باكور وباشور وروج آفا وروجهلات كردستان، إلى قنديل؛ للاحتفال بنوروز.

كما أضاء الشبيبة ليلة قنديل عبر مسيرة بالمشاعل، وأوقدوا شعلة نوروز، واليوم بدأ نوروز.

وعلّقت في ساحة نوروز صور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام حزب العمال الكردستاني (PKK)، ومنظومة المرأة الكردستانيّة (KJK)، وحزب حرية المرأة الكردستانيّة (PAJK)، وقوات الدفاع الشعبي (HPG)، ووحدات المرأة الحرّة- ستار (YJA Star) ومنظومة المجتمع الكردستاني (KCK).

فيما بدأت الاحتفاليّة بالوقوف دقيقة صمتٍ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم أوقدت شعلة نوروز من قبل عوائل الشهداء.

وستتخلّل الاحتفاليّة، قراءة رسائل كلّ من منظومة المجتمع الكردستاني، ومنظومة المرأة الكردستانيّة وحركة الحريّة.

ويشارك في برنامج نوروز فرقة مخمور الموسيقيّة، وفرقة Awazên Çiya أي (ألحان الجبال) وفرقة Ajwan الموسيقيّة، بالإضافة إلى الفنانين؛ لقمان سليم، وفرميسك، وعادل هورامي، وجينا سقز وأحمد سنكاوي، إذ يؤدّون عروضهم الموسيقيّة وأغنياتهم على المسرح.

هذا وتستمرّ الاحتفاليّة بحماس.

(ر)