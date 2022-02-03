شيّع اليوم الآلاف من أهالي ناحية تل تمر وقراها جثامين 3 شهداء "ضياء الدين إبراهيم، وسليمان أمين، وعبد الجمعة"، إلى مثواهم الأخير في مزار الشهداء، شمال المدينة وسط مراسم تشييع مهيبة، تزامن ذلك مع استهداف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته لعدة قرى على الطريق الواصل بين ناحيتي "تل تمر وزركان" في الريف الشمالي للناحية.

وبدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت على أراوح الشهداء، لتليها إلقاء كلمة باسم مؤسسة عوائل الشهداء، من قبل عضو المؤسسة محمد باقي كوتي، وباسم قوات سوريا الديمقراطية في الناحية، من قبل عضو العلاقات العامة في القوات فرهاد أمين، وكلمات لذوي الشهداء.

تمنى عضو مؤسسة عوائل الشهداء في ناحية تل تمر، محمد باقي كوتي، في بدايتها، الصبر والسلوان لعوائل الشهداء، مؤكداً مواصلة درب الشهداء، والعمل الجاد للحفاظ على المكتسبات المتحققة بفضل من ضحوا بأرواحهم في سبيلها، وأن التضحيات التي قُدمت، أسهمت في إفشال كل المؤامرات التي تحاك ضد مكونات شمال وشرق سوريا.

من جهته، أشار عضو العلاقات العامة في قوات سوريا الديمقراطية في الناحية، فرهاد أمين، إلى أهمية ثورة شمال وشرق سوريا، وأهمية تكاتف المكونات في وجه ما تتعرض له شمال وشرق سوريا، مؤكداً أن ما تعرضت له مدينة الحسكة كان في إطار استهداف التكاتف واللُّحمة الوطنية المتشكلة في ظل الإدارة الذاتية.

ونوّه إلى أن فشل المؤامرات والخطط التي استهدفت المنطقة يعود إلى تضافر الجهود ووحدة المكونات وتكاتف أبناء المنطقة تحت مظلة قوات سوريا الديمقراطية، مؤكداً أن قوات سوريا الديمقراطية قادرة على حماية المنطقة.

وأوضح فرهاد أمين أن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية والشهداء أثبتوا للجميع أن هذه القوات ماضية لحماية شعوب شمال وشرق سوريا، وقادرة على إفشال جميع المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة".

وتخلل مراسم التشيع تأكيد ذوي الشهداء الـ 3 على استمرارهم في النضال، والوقوف ضد أي هجوم تتعرض له شمال وشرق سوريا، دون تردد، منوّهين إلى أن من ضحوا بحياتهم كانوا يسعون لحماية المنطقة، وضحوا بحياتهم في سبيلها.

وبعد الانتهاء من الكلمات، كشفت عضوة مؤسسة عوائل الشهداء في الناحية نالين يونس، سجلات الشهداء الثلاث للمشيعين، وسلمتها لذويهم.

بعد الكلمات، وُريت جثامين الشهداء الثرى، وسط ترديد الشعارات التي تخلد الشهداء.

(د ا/أم)

ANHA