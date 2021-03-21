الآلاف من أهالي تل تمر يحتفلون بنوروز

وتوافد صباح اليوم، الآلاف من أهالي ناحية تل تمر على اختلاف مكوناتهم، بزيهم الفلكلوري، إلى قرية قسرك الواقعة شرق الناحية على طريق مدينة قامشلو، للاحتفال بنوروز الذي يعد بالنسبة للشعب الكردي "اليوم الجديد".

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا لأرواح الشهداء، ليتم بعدها إيقاد شعلة نوروز وسط الاستماع لمقتطفات من كلمات القائد عبد الله أوجلان عن معنى عيد نوروز.

قدمت بعدها فرقة كرستيرك عروضها الغنائية وسط هتافات الأهالي ورفعهم شارات النصر وعقد حلقات الدبكة، ليليها تقديم الأغاني القومية من قبل فرقة شورش.

وتخللت الاحتفالية كلمة باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ألقاها عبد الغني أوسو، هنأ في مستهلها جميع الشعوب بمناسبة عيد نوروز وأشار أن "هذا اليوم هو يوم الحرية الذي تقف فيه الشعوب في وجه الظلم والاحتلال والجرائم".

وجدد أوسو العهد "بالمقاومة حتى إعلان النصر"، مضيفًا أن "شعوب المنطقة عاهدوا بالسير على خطا مظلوم دوغان ورفاقه الشهداء".

ولفت عبد الغني أوسو إلى أنه منذ عام 2011 وتحاول جهات عديدة العبث بأمن المنطقة، ولكن شعوبها اختارت طريق المقاومة والوقوف في وجه جميع الجهات المعادية لأرضها وعدم تقبلها للظلم والجرائم.

وأكد أن "شعارنا الذي تبنيناه هو "المقاومة حياة وهو الشعار الذي نادى به الشهيد مظلوم دوغان".

ودعا أوسو في نهاية حديثه جميع الشعوب والمكونات إلى "التكاتف والسير على درب أبنائهم الشهداء لردع أي عدوان ضد مناطقهم، لأن دولة الاحتلال ومرتزقتها يحاولون النيل من إرادة شعوب المنطقة وتدمير مكتسبات ثورتهم".

وبعدها قرأ المقاتل ريدور فقيرة، مقتطفات من كلمات القائد عبدالله أوجلان، والتي يحث من خلالها على المقاومة والاعتماد على الذات لنيل الحرية والوصول إلى أهدافهم.

واختتمت الاحتفالية بتقديم الأغاني الثورية من قبل فرقة شورش، وفرقة الخابور وسط عقد حلقات الدبكة وترديد الشعارات التي تحيي نوروز وتدعو إلى المقاومة وتحيي مقاومة المقاتلين في جبهات القتال.

(د أ/س ر)

ANHA