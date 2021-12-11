الآلاف من أهالي مقاطعة قامشلو يؤكدون تصعيد المقاومة لرفع العزلة وتحرير القائد جسدياً

تواصل دولة الاحتلال التركي فرض عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان وتمنع محاميه وعائلته من زيارته، وسط مطالبات برفع العزلة عنه. في حين أصدر ديوان الرئاسة المشتركة لمؤتمر الشعب بياناً مكتوباً في 8 كانون الأول، دعا فيه الشعب الكردي وأصدقاءه في جميع أنحاء العالم إلى المشاركة في مظاهرات 11 كانون الأول/ ديسمبر، من أجل اليوم العالمي لحرية القائد عبد الله أوجلان.

في هذا السياق، تجمّع اليوم المئات من مكونات مدينة قامشلو من الكرد والعرب والسريان والأرمن، في مفرق منير حبيب، للخروج في مظاهرة منددة بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان، والمطالبة بحريته الجسدية.

ورفع المتظاهرون يافطات كتب عليها" الحرية والعدالة للقائد أوجلان"، "حرية القائد آبو هي حريتنا، مقاومة الكريلا هي كرامتنا"، ومرديين شعارات تحيي مقاومة القائد عبد الله أوجلان، وتطالب برفع العزلة المشددة عنه، بالإضافة إلى رفع صور القائد أوجلان.

ولدى وصولهم إلى أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة قامشلو، وقفوا دقيقة، ثم ألقيت كلمة باسم مؤتمر ستار بمدينة قامشلو، من قبل أمل شمدين، حيت فيها مقاومة القائد عبد الله أوجلان في إمرالي ضد سياسات الدولة الفاشية التركية، وقالت: "فتح القائد عبد الله أوجلان طريق الحرية لكافة الشعوب المضطهدة في الشرق الأوسط".

ونوّهت أمل إلى المؤامرة الدولية التي حيكت بحق القائد أوجلان عام 1999، بيد الدول الرأسمالية والسلطوية، قائلة: "الدول المشاركة في المؤامرة على القائد أوجلان، سعت إلى إبعاد الفكر الديمقراطي عن كافة الشعوب من خلال فرض العزلة المشددة على القائد، ولكننا اليوم نرى عكس ذلك، حيث جميع شعوب الشرق الأوسط وأوروبا تطالب بالحرية الجسدية للقائد وتناضل على أساس فلسفته".

وتابعت أمل: "نحن شعوب شمال وشرق سوريا أيضاً كنا جزءاً من هذه المقاومة، فقد أسسنا مؤسساتنا السياسية والعسكرية والفكرية على أساس فكر الأمة الديمقراطية للقائد أوجلان، حتى أصبحنا مثالاً للمقاومة والنضال في كافة أرجاء العالم، من خلال محاربتنا لكافة أشكال الحروب والمرتزقة بإرادتنا المستمدة من فكر القائد".

وأكدت على ضرورة مواصلة النضال والمقاومة حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان، وقالت: "علينا أن نسير دائماً على نهج وفكر القائد أوجلان لنتمكن من التصدي لكافة أشكال الحروب التي تنتهج بحق شعوب المنطقة".

عامودا

كما انطلق أهالي ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو في مظاهرة، بدأت من دوار ساحة المرأة وسط الناحية. حمل المشاركون فيها صور القائد عبد الله أوجلان ورايات ورموز ثورة روج آفا، بالإضافة إلى يافطات كتب عليها، "حان وقت الحرية"، "الحرية والعدالة للقائد عبد الله أوجلان"، "عاشت مقاومة إمرالي"، "الحرية للقائد أوجلان".

وردد المتظاهرون شعارات وعبارات تحيي مقاومة إمرالي، وهتفوا، "بالروح بالدم نفديك أوجلان"، "لا حياة دون القائد"، "الحرية لأوجلان"، واستمرت المظاهرة بصخبها إلى أن وصلت إلى ساحة الشهيد جهاد.

وهناك وقف المتظاهرون دقيقة صمت، ثم قالت الإدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية عامودا، منور خالد، إن الشعب الكردي وأصدقاءه في عموم العالم يناضلون في مختلف أصقاع العالم لضمان حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية.

وبيّنت منور أن لجنة مناهضة التعذيب (CPT) لم تفِ بوعودها، وكذلك المجتمع الدولي من أجل اللقاء بالقائد أوجلان، وتابعت: "لن نتوانى عن النضال حتى معرفة مصير والوضع الصحي للقائد أوجلان".

وخاطبت منور الدول الأوربية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان، قائلة: "إن أردتم حماية حقوق الإنسان والديمقراطية فعلاً، فيجب عليكم البدء من إمرالي". وناشدت الضغط على الدولة التركية لإنهاء العزلة على القائد أوجلان والسماح لموكليه اللقاء به.

كركي لكي

وفي ناحية كركي لكي، خرج المئات من أهالي الناحية والقرى التابعة لها في مظاهرة، بدأت من ساحة الشهيد خبات ديرك، وجابت الشارع الرئيس للناحية، لتتوقف وسط الناحية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، شجبت عضوة مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في كركي لكي، عدلة مصطو، المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان واستمرار العزلة، واعتبرتها استمراراً للمؤامرات المحاكة ضد شعوب الشرق الأوسط.

وشددت على ضرورة تصعيد المقاومة عبر تنظيم الشعب لنفسه على أساس فكر وفلسفة الأمة الديمقراطية التي طرحها القائد، وذلك لرفع العزلة المفروضة على القائد أوجلان وتحريره جسدياً.

لتنتهي المظاهرة بالشعارات التي تحيي مقاومة القائد عبد الله أوجلان في جزيرة إمرالي.

(كروب/ آ)

ANHA