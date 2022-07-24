الآلاف من أهالي مقاطعة قامشلو يتظاهرون تنديداً بهجمات الاحتلال التركي

توافد الآلاف من أهالي مدن ونواحي وبلدات مقاطعة قامشلو إلى ناحية ديرك للتظاهر ضد القصف التركي المستمر لشمال وشرق سوريا في ظل الصمت الدولي والدول الضامنة.

الأهالي تجمعوا عند مدخل مدينة ديرك جنوب غرب المدينة للتظاهر ضد ممارسات الفاشية التركية بحق شمال وشرق سوريا.

وانطلقت التظاهرة من مدخل مدينة ديرك وسط رفع المتظاهرين لافتات كتب عليها "نطالب بفرض حظر جوي لمنع الهجمات التركية"،" تحيا وحدة الشعب الكردي وتموت الخيانة"،" سنكسر الأيدي التي تمس قائدنا"،" تتكرر المجازر والقاتل واحد، القاتل أردوغان".

وجالت التظاهرة الشارع الرئيس وتوجهت صوب مركز الشهيد باور للشبيبة الثورية وسط تعالي الشعارات التي تندد بالخيانة وتحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية وقوات الدفاع الشعبي.

وبعد وصول المتظاهرين إلى ساحة مركز الشهيد باور للشبيبة توقفوا دقيقة صمت، ومن ثم ألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة طلعت يونس كلمة وقال: " نحيي نضالكم وتكاتفكم مع قواتكم وثورتكم ضد الفاشية التركية والسياسات الوحشية التي تحاك ضد أبناء شمال وشرق سوريا في ارتكاب قتل عام ضد شعوب المنطقة".

وأضاف يونس" الفاشية التركية تستخدم كل السبل لكسر إرادة الشعب الكردي وشعوب المنطقة مستغلة الأزمات التي تعصف بالعالم والمنطقة للاستفادة منها في القضاء على المنطقة وتوسيع جغرافيتها على حساب شعوب المنطقة".

وأشار يونس" الدولة التركية المحتلة تعاني من تخبط في سياستها الداخلية وتحاول تصديرها إلى الخارج لإطالة عمرها، متابعاً إن الفاشية التركية تضرب القوانين الدولية والحقوقية عرض الحائط متجاوزة كل القوانين والأعراف الدولية بتجاوزاتها الوحشية خارج حدودها".

وقال إن الفاشية التركية تريد إعادة العثمانية الجديدة في المنطقة من خلال ارتكاب المجازر وتوسيع رقعة احتلالها وتغيير ديموغرافية المنطقة.

وتطرق يونس إلى الصمت الدولي حيال المجازر التي ترتكبها الفاشية التركية ضد الشعب الكردي وشعوب المنطقة وحرمانهم من حقوقهم المشروعة، كما ندد باستهداف الفاشية التركية لثلاث مقاتلات حاربن داعش وصمت دول التحالف حيال هذه الاستهدافات اليومية.

وأكد يونس أن جميع المجازر التي ترتكبها الفاشية التركية لن تنال من إرادة الشعب الكردي وسيبقى على أرضه التاريخية ملتفاً حول قواته ضد المحتل التركي.

وبدورها ألقت باسم مقاطعة قامشلو الإدارية في مجلس صحة كركي لكي منى الناصر كلمة وقالت: " إن المحتل التركي عبر شن هجماته اليومية في حربه الشاملة ضد شعوب شمال وشرق سوريا يسعى للقضاء على إرادتها وتغيير ديموغرافية المنطقة.

وتابعت منى" إن الفاشية التركية هدفها القضاء على الإدارة الذاتية وأخوة الشعوب والتعايش السلمي الذي تنعم به شعوب المنطقة في العيش المشترك، مشيرةً إلى أن شعوب شمال وشرق سوريا بقيادة المرأة الثورية الحرة حررت شمال وشرق سوريا من الجماعات الإرهابية وبسطت الأمن والأمان لجميع شعوب المنطقة.

ونددت منى بالصمت الدولي وقوات التحالف حيال المجازر التي ترتكب أمام مرأى العالم، مؤكدةً أن شعوب شمال وشرق سوريا لن تلتزم الصمت حيال هذه المجازر وستنتقم لدماء شهدائها.

وانتهت التظاهرة وسط الشعارات التي تحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية.

(ع ع/سـ)

ANHA