الآلاف من أهالي مقاطعة قامشلو ينددون بهجمات الاحتلال التركي ـ تم التحديث

قصفت دولة الاحتلال التركي، ليلة أمس، مناطق متفرقة في شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى مناطق في باشور (جنوب كردستان)، وتنديداً بهذه الهجمات خرج الآلاف من الأهالي في مختلف نواحي مقاطعة قامشلو في مظاهرات حاشدة.

تربه سبيه

في ناحية تربه سبيه، اجتمع المتظاهرون أمام بلدية الشعب شمال غرب الناحية، وهتفوا ضد الصمت الدولي تجاه ارتكاب دولة الاحتلال التركي للجرائم، مرددين "لا للصمت، الصمت يقتلنا"، ورافعين صوراً للمجازر التي ارتكبها الاحتلال التركي بحق المواطنين، وصور شهداء الكريلا الذين استشهدوا في الهجمات الكيماوية للاحتلال على مناطق الدفاع المشروع.

جاب المتظاهرون الشوارع الرئيسة، ولدى وصولهم إلى وسط السوق المركزية، توقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي بناحية تربه سبيه، حاجي إسماعيل، كلمة؛ أشار فيها أن "هذه الهجمات تهدف إلى إبادة الكرد وشعب المنطقة المقاوِم لسياسات الاحتلال التركي، واعتبر الصمت الدولي على هذه الهجمات هو موافقة ضمنية على سياسات الإبادة".

وباسم المؤسسة الدينية في ناحية تربه سبيه، ألقى الملا عبد الله شيخو كلمة، بيّن فيها أن "هذه الجرائم تتنافى مع مبادئ كافة الأديان، ومن بينها الدين الإسلامي، وأشار إلى أن حكومة العدالة والتنمية تمارس أعمال القتل باسم الدين".

أما الإدارية في مؤتمر ستار، غالية أحمد، فقالت في كلمة لها "الاحتلال التركي يستمر بهجماته على المنطقة؛ بهدف ترهيب الشعب إلا أن هذا الشعب، وفي إطار حرب الشعب الثورية، مستعد لمقاومة هذه الهجمات والسياسات".

كما ألقى الإداري في مجلس العلاقات العسكرية بمقاطعة قامشلو محمد زيدان، كلمة باسم قوات سوريا الديمقراطية، أكد فيها أن قوات سوريا الديمقراطية مستمرة بالدفاع عن مكونات المنطقة أمام هذه الهجمات الإجرامية.

جل آغا

تجمّع أهالي ناحية جل آغا في ساحة الشهيد معصوم الواقعة وسط الناحية، حاملين صور الشهداء ويافطات كتب عليها: "لا للاحتلال التركي لا للإبادة"، "نضالنا حرية ومقاومتنا نصر"، "إننا أصحاب أرض وأردوغان محتل يجب أن يحاكم".

جابت المظاهرة شوارع الناحية، وسط تردد هتافات تندد بهجمات الاحتلال التركي وتحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية والكريلا لتعود إلى ساحة الشهيد معصوم، حيث وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في المجمع التربوي في الناحية، نزهة سيف الدين، كلمة، قالت فيها "إن الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا هي نتيجة تلقيه ضربات على يد الكريلا في مناطق دفاع المشروع".

وأضافت "مهما حاولت تركيا مهاجمتنا فلن تستطيع تخوفينا، لأننا متمسكون بثورتنا ومكتسباتها ولن نتراجع عن مشروعنا مشروع الأمة الديمقراطية ونتعهد بالنضال على نهج الشهداء".

كركي لكي

خرج المئات من أهالي كركي لكي ورميلان وريفهما في مظاهرة، تنديداً واستنكاراً للهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، وقصف المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وجاب المتظاهرون الشوارع الرئيسة، ولدى وصولهم إلى ساحة الشهيد خبات، توقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ليلقي بعدها عضو مجلس عوائل الشهداء، إحسان شبلي، كلمة، ندد فيها بالصمت الدولي تجاه ما تقوم به دولة الاحتلال الفاشي من تصعيد وعدوان على المنطقة.

واختتمت المظاهرة بالهتافات المنددة بالعدوان التركي.

ديرك

خرج المئات من أهالي ناحية ديرك وكوجرات وبرآف التابعة لمقاطعة قامشلو، في مظاهرة؛ تنديداً بالهجمات التي شنتها دولة الاحتلال التركي، ليلة أمس، على مناطق ديرك وكوباني وطريق جرابلس والشهباء وشنكال، وعدة مناطق في باشور (جنوب كردستان).

شارك في المظاهرة التي انطلقت من ساحة آزادي الكائنة في الجهة الشرقية للناحية، المئات من أهالي ناحية ديرك وكوجرات وبرآف، بالإضافة إلى حركة المجتمع الديمقراطي ومجلس عوائل الشهداء، وحزب الاتحاد الديمقراطي، ومؤتمر ستار، وجميع المؤسسات المدنية والأمنية في الناحية.

رفع المتظاهرون صور القائد أوجلان وأعلام قوات سوريا الديمقراطية وأعلام مجلس عوائل الشهداء، وصور الكريلا الذين استشهدوا جراء القصف الكيماوي، وأعلام حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، ويافطة كتب عليها "حان وقت الحساب"، متوجهين إلى وسط الناحية.

ولدى وصول المتظاهرين إلى وسط الناحية، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت بعده، والدة الشهيدة هفرين خلف، سعاد مصطفى، كلمة؛ نددت فيها "بالصمت الدولي حيال هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا ليلة أمس، بالإضافة إلى شنكال وعدة مناطق في باشور".

ودعت سعاد مصطفى في ختام كلمتها، "شعب شمال وشرق سوريا، إلى تصعيد وتيرة النضال والمقاومة والسير وفق نهج الشهداء".

تل براك

انطلقت المظاهرة من دوار الفرن جنوب الناحية بمشاركة كافة مكونات المنطقة، مرددين شعارات مناهضة للاحتلال التركي وشعارات تحيي مقاومة الكريلا، وجابت الشوارع الرئيسة في الناحية وسط إغلاق تام للمحال التجارية.

لتتوقف عند دوار الشهداء وسط الناحية، وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت الإدارية في مؤتمر ستار، رغد الأحمد، كلمة استنكرت فيها الهجمات وممارسات أردوغان، واصفة إياه بالمسعور، قالت فيها "أردوغان في وضع لا يحسد عليه حيث أوشك على فقدان كل أوراقه التي استخدمها في المقايضة والابتزاز ومهما قدم من تنازلات لكل دول العالم فلن يفلح في القضاء على مشروع الأمة الديمقراطية وحركة شعب شمال وشرق سوريا".

وأضافت "نعاهد شهداءنا بالاستمرار على نهج المقاومة والحرية والسير قدماً على الطريق الذي رسمه القائد أوجلان حتى الوصول لمجتمع ديمقراطي حر يمتلك العدل والمساواة".

ثم ألقى الرئيس المشترك لبلدية الشعب في ناحية تل براك محمد الحسن، كلمة؛ قال فيها "هذه الهجمات هي خلق نوع من البلبلة وزعزعة الاستقرار وضرب الجهود الدولية في محاربة الإرهاب، لا سيما أن النظام التركي بات على مفترق طرق قبيل الانتخابات التركية".

وأضاف "ندعو شعب ومكونات شمال وشرق سوريا إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه تهديدات وألاعيب الاحتلال التركي والالتفاف حول مؤسساتنا الأمنية والعسكرية والمدنية".

واختتمت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي روح المقاومة وتمجد الشهادة والشهداء.

تل كوجر

خرج آلاف الأهالي في مظاهرة ضد العدوان التركي، استنكاراً لقصف الاحتلال التركي. انطلقت المظاهرة من أمام حديقة القائد عبد الله أوجلان وجابت الشوارع الرئيسة لتتوقف عند صور الشهداء في تل كوجر.

حيث وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى بعده الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في تل كوجر، سامي محمد سليمان، كلمة، أدان فيها العدوان التركي على شمال وشرق سوريا، ثم ألقت عضوة مؤتمر ستار دلال الشبلي، كلمة استنكرت فيها الهجمات التركية

وانتهت المظاهرة بهتافات الأهالي ضد العدوان التركي.

تل حميس

تجمّع المئات من أهالي ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، أمام مبنى الناحية الواقع وسطها، رافعين أعلام حزب الاتحاد الديمقراطي، وأعلام مؤتمر ستار، وصور القائد عبد الله أوجلان ويافطة كتب عليها "لا لإرهاب أردوغان".

جاب المتظاهرون شوارع الناحية، وصولاً إلى ساحة المصرف الزراعي، مع ترديد الشعارات المنددة بالهجمات التركية الوحشية على شمال وشرق سوريا (يسقط أردوغان القاتل، لا للقصف الوحشي).

وبعد وصول المتظاهرين إلى الساحة الواقعة شمال الناحية، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تل حميس، غالب السعدون، كلمة، شجب فيها استهداف دولة الاحتلال التركي لمناطق شمال وشرق سوريا وقصفها المباشر للمواطنين.

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات المنددة بالعدوان التركي.

(كروب/ ل م)

ANHA