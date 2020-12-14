الآلاف من أهالي منبج يتظاهرون في عين عيسى ويؤكدون دعمهم لمقاومتها

وانطلق الآلاف من المتظاهرين من أبناء منبج وعين عيسى وكري سبي من دوار البلدية باتجاه القاعدة الروسية في الجهة الشرقية للناحية.

وردد المتظاهرون خلال مسيرهم إلى القاعدة هتافات تندد بالاحتلال التركي للأراضي السورية، وشعارات أخرى تؤكد على وحدة شعوب المنطقة، وتحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية، حاملين معهم لافتات كتب عليها "لا للاحتلال التركي، الاحتلال عنف، نطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الهجمات التركية" بالإضافة إلى صور الشهداء وأعلام حركة الشبيبة الثورية وحزب سوريا المستقبل وقوات سوريا الديمقراطية.

وعند الوصول إلى القاعدة الروسية، ألقى نائب الرئاسة المشتركة لمقاطعة كري سبي، صبري نبو، كلمة رحب من خلالها بأهالي منبج لوقوفهم إلى جانبهم وتضامنهم معهم في مقاومتهم وصمودهم ضد هجمات الاحتلال التركي.

وأدان الصمت الدولي تجاه ما تتعرض له ناحية عين عيسى من اعتداءات يومية من قبل المحتل التركي ومرتزقته.

كما ألقى الرئيس المشترك للمجلس التشريعي للإدارة المدنية الديمقراطية في منبج، محمد العبو، كلمة ندد من خلالها بالصمت الروسي تجاه ما تتعرض له ناحية عين عيسى من هجمات، مطالبًا روسيا بالوقوف عند تعهداتها والاتفاقات المبرمة، والتي تقضي بوقف إطلاق النار في المنطقة.

فيما عبّرت المتحدثة باسم مجلس المرأة في منبج فادية رسول خلال كلمة ألقتها عن رفضها التعديات التركية على الناحية، وأدانت الصمت الدولي تجاهها.

بدوره أكد صادق الصعيدي المتحدث باسم مجلس أعيان منبج أن "أهالي منبج يقفون مع أهالي عين عيسى ويساندونهم بمقاومتهم وصمودهم في وجه المحتل التركي، وقوات سوريا الديمقراطية التي تدافع عن الأرض في وجه آلة الحرب التركية التي دمرت البشر والحجر".

فيما بيّنت المتحدثة باسم حزب سوريا المستقبل فرع منبج، آسيا الحسين، أن الحزب يقف إلى جانب مقاومة وصمود أهالي عين عيسى، وطالبت المنظمات الإنسانية بفضح الجرائم التركية المرتكبة بحق أهالي شمال وشرق سوريا.

وطالبت الحكومة السورية بتقبل الحوار والحل السياسي الذي يستند إلى مبدأ الحوار وتقريب وجهات النظر بين الأطراف والقوى الوطنية السورية.

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تؤكد على الوحدة بين كافة الشعوب السورية، وتحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية.

وكان أهالي الرقة وكوباني قد خرجوا في مظاهرة يوم الـ 12 من الشهر الحالي في ناحية عين عيسى، وأكدوا دعمهم لمقاومة أهالي الناحية وقوات سوريا الديمقراطية في وجه هجمات الاحتلال التركي، كما عبّروا عن رفضهم للصمت الروسي تجاه الجرائم والهجمات التركية.

(ج)

ANHA