الآلاف من أهالي كوباني يستنكرون مجزرة الهلالية ويعلنون تضامنهم مع قامشلو

وانطلقت المظاهرة من ساحة المرأة الحرة بمدينة كوباني وصولاً إلى ساحة الشهيد عكيد؛ رفع خلالها المتظاهرون صور الشهداء وأعلام مجلس عوائل الشهداء ولافتة مكتوب عليها "بالنضال ومقاومة الشعوب الثورية، سوف ندحر الخيانة والفاشية".

ولدى الوصول إلى ساحة الشهيد عكيد وقف المشاركون دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء تلاها إلقاء كلمة من قبل عضو إدارة مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عارف بالي الذي قال إن "هكذا هجمات ليست بجديدة والاحتلال التركي يعادي شعب المنطقة بأكمله وإن كان الهجوم استهدف بالأمس مدينة كوباني واليوم مدينة قامشلو فسيستهدف غداً هولير وكافة المدن الكردستانية".

وأضاف عارف بالي قائلاً "يجب على كافة دول العالم أن تضع يدها على ضمائرها وتضع حد للانتهاكات التركية المستمرة بحق شعب المنطقة".

ودعا الشعب الكردي وكافة مكونات المنطقة بالوقوف بوجه الهجمات التركية المستمرة بالتكاتف والتعاون معاً لحماية مناطقهم ومكتسبات شهدائهم وتنظيم أنفسهم وإخراج الخونة من مناطقهم.

هذا واستهدفت طائرة مسيرة تركية سيارة مدنية في حي الهلالية بمدينة قامشلو في 9 من الشهر الجاري استشهد على إثرها ثلاثة مواطنين من عائلة واحدة، جرى تشييعهم اليوم خلال مراسم في مدينة قامشلو بمشاركة الآلاف من الأهالي.

(م ع/ج)

ANHA