الآلاف من أهالي إقليم الجزيرة يتظاهرون تنديدًا بجرائم الاحتلال التركي 

توجه الآلاف من أهالي مدينة قامشلو إلى دوار الصوامع، وأهالي مدينة الحسكة إلى حي المفتي للمشاركة في التظاهرة التي نظمتها أحزاب الوحدة الوطنية الكردية من أجل وحدة الصف الكردي وتنديدًا بالاحتلال التركي، تحت شعار "وحدة الصف الكردي ضمان لحرية شعبنا وكسر الاحتلال التركي على أرضنا".

ويشارك في التظاهرة رؤساء وممثلو وأعضاء أحزاب الوحدة الوطنية الكردية، ومؤسسات المجتمع المدني، والاتحادات والنقابات الموجودة في إقليم الجزيرة.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها، "نحيي مقاومة شعبنا في عفرين وكري سبي وسري كانيه"، و"بمقاومتنا ونضالنا نوحد الصف الكردي وندحر الاحتلال التركي"، و"قسد تمثلنا"، وأعلام أحزاب الوحدة الوطنية الكردية".

هذا ومن المقرر أن تدلي أحزاب الوحدة الوطنية الكردية ببيان في ختام التظاهرة.

(كروب/ أ ب)

ANHA