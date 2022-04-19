الآلاف من أهالي إقليم الفرات يتظاهرون ضد الهجوم التركي بشراكة PDK ضد الكريلا

وحضر الآلاف من أهالي إقليم الفرات وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية وممثلي الأحزاب السياسية إلى ساحة المرأة الحرة بمدينة كوباني، لدعم مقاومة الكريلا ورفض هجوم جيش التركي عليهم، وتنديداً بالخيانة التي ينتهجها الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد قوات الكريلا والشعب الكردي بشكل عام.

وقادت أمهات شهداء الكريلا المظاهرة ورفعن صور أبنائهن، كما حمل المتظاهرون الشعارات المنددة بالهجوم التركي والخيانة العلنية للحزب الديمقراطي الكردستاني PDK، وكان أبرزها "ندين ونستنكر الاحتلال التركي وبالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK بهجماتهم في مناطق الدفاع المشروع".

انطلقت المظاهرة من ساحة المرأة الحرة وسط تردد الشعارات الثورية الممجدة لبطولات الكريلا، وبعد وصولهم إلى ساحة الشهيد عكيد وقف الحضور دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، وهناك ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عائشة أفندي كلمة استنكرت فيها الأفعال الأخيرة لـ PDK ومجدت فيها بطولات قوات الكريلا.

وقالت: "هذا الشعب الأبي بخروجه للساحات اليوم يثبت مرة أخرى بأنه رافض لكل أشكال الخيانة شكلاً ومضموناً، وكذلك هو ضد الاقتتال الداخلي الذي يقود الكرد نحو الهلاك".

وأضافت: "اليوم PDK كشف عن أنيابه تجاه الكرد، وخان دماء كل من ضحوا في سبيل أن يحيا الكرد بأمن وأمان، لكننا نقول لهم أنتم ستذهبون إلى مزبلة التاريخ الذي بدوره لن يرحمكم، ومهما فعلتم لن تنالوا من إرادتنا، فنحن لا نرضى بأن نكون كبش الفداء لأجل تحقيق المصالح الخارجية".

واختتمت عائشة أفندي حديثها، قائلة: الدول الكبرى التي تتحكم بمصير شعوب المنطقة تخطط، والحزب الديمقراطي الكردستاني ينفذ، ونحن الشعب الكردي سنبذل كل ما بوسعنا لدعم الكريلا، ونرد لهم وللشهداء الدين لما قدموه لنا من تضحيات".

منبج

وفي السياق نفسه، خرج أهالي مدينة منبج وريفها بجميع مكوناتهم في مظاهرة شارك فيها أعضاء المؤسسات واللجان التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية، والمؤسسات الخاصة بالمرأة، وممثلين عن الأحزاب السياسية.

انطلقت المظاهرة من أمام مركز حركة الشبيبة الثورية السورية، حاملين يافطات كتب عليها "وحدتنا انتصارنا"، "لا للاحتلال التركي"، بالإضافة إلى رفع صور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهداء وأعلام حركة الشبيبة الثورية السورية مرددين الشعارات التي تحي مقاومة الكريلا وتندد بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ولدى وصول المتظاهرين إلى دوار الميزان وسط المدينة، وقفوا دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، بعدها ألقى الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية السورية في منبج، أحمد الجميلي، كلمة قال فيها: "من هنا من مدينة منبج وجميع المشاركين في هذه المظاهرة لن ينسوا دماء شهداء الأحرار الذين قدموا أرواحهم وأغلى ما يملكون لتحرير مدينة منبج من رجس إرهاب داعش".

وأكد الجميلي أنهم يقفون صفاً واحد مع قوات الكريلا الذين يقاومون ويتصدون لهجمات الدولة التركية الفاشية والحزب الديمقراطي الكردستاني في مناطق الدفاع المشروع.

لتنتهي المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة قوات الدفاع الشعبي، وتندد بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

يذكر أن هجوم دولة الاحتلال التركي جاء بعد 3 أيام من اللقاء الذي جمع رئيس حكومة جنوب كردستان مسرور بارزاني برئيس دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الاستخباراتها هاكان فيدان في مدينة اسطنبول التركية.

(كروب/ د)

ANHA