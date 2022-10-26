الآلاف من أهالي الرقة يتظاهرون تنديداً بالجرائم التركية ويؤكدون دعمهم للإدارة الذاتية وقسد

تجمع الآلاف من أهالي مدينة الرقة وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية أمام المجلس العام وسط المدينة للمشاركة بمظاهرة رداً على الجرائم التركية وقصفها لمقاتلي الكريلا في مناطق الدفاع المشروع ولمساندة قوات سوريا الديمقراطية ودعم مشروع الإدارة الذاتية.

ردد المتظاهرون شعارات "لا للاحتلال التركي"، و "لا لهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا"، و "يعيش القائد أوجلان"، و "يسقط الاحتلال التركي"، و "لا للهجمات الكيماوية"، و "لا للصمت الدولي".

وحملوا يافطات كتب عليها "قوات سوريا الديمقراطية ضمانة لوحدة سوريا أرضاً وشعباً، قوات سوريا الديمقراطية قاهرة للإرهاب"، و "قوات سوريا الديمقراطية ضمانة لحدودنا ترسيخ لوجودنا"، و "الإدارة الذاتية الديمقراطية خيارنا الاستراتيجي لبناء سوريا المستقبل".

انطلقت المظاهرة من أمام المجلس العام، وسط مدينة الرقة، باتجاه ساحة الإطفائية، ولدى الوصول إلى الساحة وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح الشهداء.

بدوره ألقى رئيس حزب سوريا المستقبل، عبد حامد المهباش، كلمة قال فيها "سبع سنوات مسيرة حافلة في تاريخ قوات سوريا الديمقراطية، سبع سنوات وهي تحارب الإرهاب وتدافع من أجل الأمن والاستقرار الذي يجب أن ينعم به أهلنا وشعبنا في مناطق الإدارة الذاتية".

وأكد المهباش "منذ تأسيس قوات سوريا الديمقراطية وهي تحمل مسؤولية محاربة ومكافحة الإرهاب وانتصرت بكل شجاعة وبسالة وتضحية، لأنها قوات سوريا الديمقراطية ولأنها قوات سورية خالصة".

وحيا قوات سوريا الديمقراطية تحية حب واعتزاز، وزاد "ونستذكر بكل فخر وكبرياء أياماً ماجدة في تاريخ سوريا المعاصر"، مضيفاً "إخوتي وأخواتي في قوات سوريا الديمقراطية لقد برهنتم لشعبكم ووطنكم وعقيدتكم العسكرية، وما قدمتموه من جهد وتضحيات سيبقى موضع التقدير العالي والاعجاب الشديد بتماسككم وانضباطكم وحرصكم على تمثيل القيم النبيلة للمؤسسات العسكرية التي لم تبخل يوماً في تقديم الغالي والنفيس للحفاظ على أمن الوطن والمواطن".

واختتم المهباش، حديثه بالقول "تحية الإكبار والإجلال لقوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي، وكافة القوى الأمنية الأخرى تحية لأرواح شهدائنا الأبرار الذين افتدوا سوريا بدمائهم الطاهرة تحية لكل أم شهيد ولكل أسرة شهيد".

اختتمت المظاهرة بترديد الشعارات تحيي وتمجد الشهداء، وأخرى تؤكد دعم أهالي الرقة وريفها لقوات سوريا الديمقراطية، ومشروع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

(أم/خ)

ANHA