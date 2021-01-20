الآلاف من أهالي عفرين يخرجون في مظاهرة حاشدة استنكاراً للعدوان التركي واحتلال مدينتهم

مع حلول الذكرى الثالثة لشن الاحتلال التركي ومرتزقته العدوان الهمجي على مقاطعة عفرين، الذي يصادف 20 كانون الثاني، والذي يعتبره أهالي عفرين "يوماً أسود عليهم" خرجوا اليوم في مظاهرة حاشدة بمقاطعة الشهباء تنديداً ورفضاً للاحتلال وللمطالبة بخروج المحتلين من أرضهم.

وصدحت اليوم حناجر عشرات الآلاف من أهالي عفرين خلال التظاهرة التي نظمها مجلس مقاطعة عفرين تحت شعار "كفى للعزلة والاحتلال، آن الأوان لنحرر عفرين ونيل حرية القائد آبو".

وتجمع أهالي عفرين من كرد وعرب وتركمان على الطريق الواقع بين بلدة دير جمال وقرية زيارة في مقاطعة عفرين رافعين أغصان الزيتون وصور شهداء مقاومة العصر والشهداء المدنيين الذين استشهدوا خلال العدوان التركي على المقاطعة، وصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام مجلس عوائل الشهداء وحركة الشبيبة السورية ولافتات كتب عليها "بروح بارين وكاركر سنحرر عفرين"،" شهداؤنا هم وعد الكرامة والإنسانية ونهجنا نحو النصر الأكيد"،" بروح القديسات والمناضلات وشعب عفرين سنحرر عفرين"،" بروح المقاومة وأخوة الشعوب سننهي المؤامرة الدولية على القائد"،" مقاومة روج آفا مقاومة الإنسانية"،" بالإرادة والفكر الحر سنجعل عام 2021 عام الانتصارات وتحرير عفرين"،" سنسترد ما سلب منا في عفرين"،" كفى للعزلة والاحتلال آن الأوان لنحرر عفرين وحرية القائد آبو".

وانطلقت التظاهرة رغم هطول الثلوج والبرد القارص وسط ترديد شعارات تندد بالعدوان الهمجي الذي قاده المحتل التركي ومرتزقته ضدهم.

ومع وصول المتظاهرين مخيم العودة الواقع عند مدخل قرية زيارة في ناحية شيراوا بمقاطعة عفرين، وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالا لأروح الشهداء، بعدها ألقت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لإقليم عفرين شيراز حمو كلمة قالت فيها: "إن المقاومة التي نقودها نحن أهالي عفرين في المخيمات والبيوت شبه المدمرة في مقاطعة الشهباء متحملين الظروف الصعبة من برد الشتاء وحر الصيف والحصار المفروض علينا، هي أكبر رسالة نوجهها لجميع الأطراف التي تدعي الإنسانية و للمحتل التركي ومرتزقته بأننا هنا نواجه الصعوبات مهما كثرت حتى نحرر مدينتنا مدينة الزيتون والسلام من يدكم الخبيثة".

ودعت شيراز حمو جميع مكونات مقاطعة عفرين من كرد وعرب وتركمان إلى رفع وتيرة النضال والمقاومة في وجه الاحتلال التركي ومرتزقته، مؤكدة أنه بمقاومة أهالي عفرين ستتحرر عفرين من قبضة المحتل التركي ومرتزقته.

وبعدها تحدث نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حمدان العبد وقال: " نحيي ونمجد مقاومة أهالي عفرين الشرفاء الذين يواجهون الصعوبات من جميع النواحي بكل شجاعة، ونحيي أيضاً أهالي الشهباء الذي فتحوا أبوبهم لأخوتهم الذين تعرضوا لجرائم حرب على يد الاحتلال التركي ومرتزقته أمام أعين العالم بأسره".

وتابع حمدان العبد: "إن السياسة التي يمارسها المحتل التركي في عموم الشرق الأوسط هي إحداث المشاكل ونقلها من بلد إلى آخر، في محاولة لإحياء الإمبراطورية العثمانية البائدة، وليعيدوا احتلال الشرق الأوسط".

واستكمل حمدان العبد حديثه" لكن بفضل فلسفة وفكر قائد الشعوب الحرة عبد الله أوجلان ومشروع الأمة الديمقراطية استطاعت شعوب المنطقة إفشال مخطط الاحتلال التركي والوقوف في وجه المخططات العثمانية".

تلتها كلمة لعضوة منسقية مؤتمر ستار لإقليم عفرين عائشة سيدو التي نددت بالاحتلال التركي والصمت الدولي حيال ما يرتكبه من جرائم وانتهاكات بحق أهالي عفرين عامة والمرأة العفرينية بشكل خاص، وأكدت استمرارهم في المقاومة بقيادة نساء عفرين حتى تحرير عفرين وكافة النساء.

ودعت عائشة سيدو جميع المنظمات الإنسانية ومجلس الأمن إلى لعب دورهم وإخرج الاحتلال التركي ومرتزقته من عفرين وإعادة الأهالي إلى أرضهم وبيوتهم بسلام.

لتنتهي بعدها التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة عفرين وتستنكر جرائم المحتل التركي ومرتزقته.

(كروب/ل)

ANHA