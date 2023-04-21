الآلاف في شمال وشرق سوريا يزورون أضرحة الشهداء صبيحة العيد

بعد أداء أهالي شمال وشرق سوريا صلاة عيد الفطر السعيد، توجهوا بشكل أفواج إلى مزارات الشهداء، لزيارة أضرحة الشهداء وتبادل التبريكات فيما بينهم.

ويوجد في شمال وشرق سوريا العشرات من مزارات الشهداء "الشهيد خبات ديرك في ديرك، والشهيد دلشير في دكر، والشهيد دليل ساروخان في قامشلو، والشهيد إسماعيل في عامود، والشهيد دجوار في الحسكة، والشهيد رستم جودي في الدرباسية، والشهيدة دجلة في كوباني، ومزار الشهداء في كل من تل تمر والرقة ودير الزور والشدادي والطبقة والشهباء".

ووضع الأهالي وذوي الشهداء، أكاليل الورود على أضرحة أبنائهم الشهداء، وسط تبادلهم التهاني بالعيد، إلى جانب توزيع الحلوى، وإيقاد البخور وقراءة الآيات القرآنية.

وتمنوا أن يعم الأمن والسلام في أرجاء شمال وشرق سوريا عامة.

وتعد زيارة الأضرحة صبيحة يوم العيد، ثقافة راسخة لدى أهالي شمال وشرق سوريا.

(كروب/أ ب)

ANHA