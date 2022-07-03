الآلاف في قامشلو يشيعون جثامين ثلاثة شهداء إلى مثواهم الأخير

وشارك في مراسم تشييع الشهيد إيكان كوج الاسم الحركي روبار رزكار من صفوف وحدات حماية الشعب، والشهيد محمد تشكين الاسم الحركي زكي برسوس والشهيد عبد الرزاق كامري الاسم الحركي ريناس اورماري من قوات سوريا الديمقراطية، الآلاف من أهالي مدينة قامشلو وممثلون عن الأحزاب السياسية والإدارة الذاتية والمؤسسات المدنية وأعضاء من هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا والهلال الأحمر الكردي.

مراسم التشييع بدأت بالوقوف دقيقة صمت ومن ثم تحدث نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حسن كوجر، قائلاً: "نقول إن الشهداء هم الذين يصنعون الحياة من جديد ونواصل الحياة المليئة بالمعرفة والكرامة والحرية والعلم بفضلهم".

وأضاف كوجر بأن التهديدات مستمرة دوماً على شمال وشرق سوريا من قبل الدولة التركية بهدف إبادة شعوب المنطقة وتابع: "دولة الاحتلال التركي لا تقبل بأخوة الشعوب وتشن الهجمات على شمال وشرق سوريا ومن خلال تهديداتها تريد إبادة أخوة الشعوب، لذلك مرة أخرى نقول إن الكرد ليسوا كالكرد في السابق وشعوب شمال سوريا تتكاتف مع بعضهما ولن نسمح للتهديدات والهجمات من الدولة التركية بأن تقضي على إرادتنا".

وطالب كوجر جميع مكونات شمال وشرق سوريا بالتكاتف والسير على نهج الأمة الديمقراطية وأضاف: "لنحارب في خندق واحد ولنقف ضد أي عدو يهجم على أرض شمال وشرق سوريا ولنكن في خندق واحد من الناحية الاجتماعية والسياسية والعسكرية أيضاً".

وتابع: "الشعب الذي يضحي بالشهداء هم أصحاب الكرامة، كما الشهيد ذكي بمقاومة وإرادة قوية عمل على تطوير الناحية الصحية وبجهد كبير ونعزي كافة العاملين في القطاع الصحي وعائلة الشهيد ذكي حيث جميعنا نعلم أننا نعيش في مرحلة تاريخية ويوماً تلو آخر نضحي بالشهداء وهذا إثبات بأن نضالنا وعملنا ونضال الحرية مستمر".

وتجدر الإشارة إلى أن الشهيد روبار زركان استشهد في 23 حزيران أثناء تأديته لواجبه في مدينة الحسكة، فيما استشهد زكي برسوس في 28 حزيران أثناء تأديته لواجبه في مدينة قامشلو والشهيد ريناس استشهد في 2 تموز في مدينة الحسكة أثناء تأديته لواجبه.

ومن بعدها قرئت وثائق الشهادة، من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء رفين شيخموس ووريت جثامين الشهداء الثرى في مزار الشهيد دليل صاروخان وسط زغاريد الأمهات.

( ا ي /ٍسـ)

ANHA