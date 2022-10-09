تنديداً بالمؤامرة الدولية بحق القائد عبد الله أوجلان، والتي بدأت في 9 تشرين الأول عام 1998 وأدت إلى اختطافه من العاصمة الكينية نيروبي وتسليمه لتركيا في الـ 15 من شباط عام 1999، تجمع الآلاف من أهالي مقاطعة قامشلو من كافة مكونات الشعب، عند دوار سوني شرق مدينة قامشلو، للخروج بمظاهرة تحت شعار "ادحروا كل أشكال الخيانة والمؤامرات، حرروا القائد آبو جسدياً"، لتّتجه المظاهرة المنددة نحو دوار الشهيد نوبار قامشلو بعدما جابت الشارع العام في المدينة.

رفع المتظاهرون صور القائد أوجلان ورددوا شعارات تندد بالمؤامرة الدولية وتحيي مقاومة القائد "لا حياة بدون القائد، عاشت مقاومة إمرالي" بالإضافة إلى ترديد شعارات تحيي مقاومة الشعوب وقوات الدفاع الشعبي وقسد.

بعد وصول المتظاهرين إلى دوار الشهيد نوبار قامشلو، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت بعدها باسم مبادرة الشعب من أجل تحرير القائد عبد الله أوجلان، بروين يوسف، كلمة نددت خلالها بالمؤامرة الدولية وحيّت مقاومة إمرالي.

وأكدت أن "المؤامرة والعزلة المفروضة على القائد منذ 24 عام، هي وصمة عار على جبين الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان".

مضيفة "إن الدول المتآمرة كانت تهدف إلى كسر إرادة الشعوب، ولكن مقاومة القائد في إمرالي التي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً، أفشلت أهدافهم".

ونوهت "مقاومة وثورة الشعوب وثورة المرأة في روجهلات كردستان ومقاومة جبال كردستان ومقاومة شعوب شمال وشرق سوريا التي تنادي بحياة حرة هي بفضل أفكار القائد ومهدت طريق الحرية لشعوب العالم"، وتابعت "لنصرخ في وجه المتآمرين ونردد، الحرية للقائد، النصر لفكر الحياة الحرة، نعم لمشروع الأمة الديمقراطية"

وعاهدت برفع وتيرة النضال بريادة المرأة الحرة حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان.

من جهته، استنكر الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، طلعت يونس المؤامرة الدولية، وأكد أن شعوب شمال وشرق سوريا اتخذت من فكر الحرية وفلسفة الأمة الديمقراطية نهجاً لها في النضال.

وأضاف "احتلال عفرين وسري كانيه وكري سبي هي استمرار للمؤامرة، التي تهدف لضرب مشروع الإدارة الذاتية المتشكلة بناءً على فكر وفلسفة القائد"، كما انتقد يونس الصمت الدولي حيال الانتهاكات بحق القائد أوجلان واعتبره استمراراً للمؤامرة ذاتها.

أكد طلعت يونس في ختام حديثه، على ضرورة تصعيد النضال لتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان، واعتبر هذا النضال "واجباً على كل وطني وديمقراطي في العالم".

وانتهت المظاهرة بزغاريد الأمهات والشعارات التي تحي مقاومة القائد أوجلان وتندد بالمؤامرة الدولية؛ "لا حياة بدون القائد، تسقط المؤامرة".

(خ ع/آ)

ANHA