لاقت حملة "حان وقت الحرية " المطالبة بحرية القائد أوجلان التي انطلقت من قبل منظومة المجتمع الكردستاني، صدى واسعاً في كافة أرجاء العالم، إذ نظمت منذ إطلاق الحملة العديد من الفعاليات المختلفة في معظم المناطق بمشاركة كافة مكوناتها وشعوبها.

وكانت منظومة المجتمع الديمقراطي (KCK) قد دعت في الـ10 من أيلول/ سبتمبر 2020، خلال بيان، إلى حملة لإنهاء الخطر الذي يستهدف الكرد، من أجل خلق حياة حرة وديمقراطية في كردستان وجميع الدول التي يوجد فيها الكرد تحت شعار" كفى للعزلة، للفاشية والاحتلال، حان وقت الحرية التي انطلقت في الـ 12 من شهر أيلول 2020.

وفي هذا السياق، ومع دخول الحملة عامها الثاني، خرج اليوم الآلاف من أهالي مقاطعة قامشلو بمشاركة كافة مكوناتها في مسيرات حاشدة للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان.

قامشلو

خرج المئات من أهالي البلدات والقرى التابعة لها بكافة مكوناتها، بالإضافة إلى أعضاء المؤسسات المدنية والاجتماعية، وممثلي الأحزاب السياسية في المسيرة الراجلة، تحت شعار" حان وقت حرية القائد أوجلان".

وانطلق المشاركون في المسيرة من مفرق منير حبيب، واتجهوا نحو مبنى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في مدينة قامشلو، مرددين هتافات تطالب بالحرية الجسدية للقائد أوجلان، ورافعين شعارات كتب عليها" لا للصمت الدولي"، "حرية القائد حرية الإنسانية"، الحرية للقائد آبو"، "المقاومة حياة"، بالإضافة إلى صور القائد أوجلان وعلم مؤتمر ستار.

ولدى وصولهم إلى أمام مبنى المفوضية، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل الإدارية في مؤتمر ستار بقامشلو، منيجة حيدر، قالت فيها: "بمناسبة دخول حملة حان وقت الحرية مرحلتها الثانية نحيي مقاومة القائد أوجلان داخل سجن إمرالي، ونؤكد على رفع وتيرة النضال في المرحلة الجديدة".

وأكدت منيجة أن حملة حان وقت الحرية لاقت صدى واسعاً في كافة أرجاء العالم، وتابعت: "نحن في مؤتمر ستار سنكثف من فعالياتنا ضمن حملة حان وقت الحرية حتى الوصول إلى الهدف الرئيس للحملة"، مضيفة: "القائد أوجلان تبنّى قضية المرأة، وناضل في سبيل تحقيق حريتها، لذلك واجب على كافة النساء في العالم الاستمرار في النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد".

واستنكرت منيجة حيدر الصمت الدولي حيال العزلة المفروضة على القائد أوجلان، مبيّنة أن هذه العزلة عزلة على كافة شعوب شرق الأوسط والعالم، وعلى وجه الخصوص المرأة، وأضافت: "سنواصل نضالنا حتى النهاية".

تربه سبيه

في السياق، تجمّع المئات من مكونات ناحية تربه سبيه من الكرد والعرب والسريان أمام مركز مؤتمر ستار شرق الناحية، وخرجوا في مسيرة راجلة للمطالبة بحرية القائد أوجلان.

ورفع المشاركون في المسيرة يافطات كتب عليها "حرية القائد آبو هي حريتنا ومقاومة الكريلا هي كرامتنا"، بالإضافة إلى رفع صور القائد أوجلان، وترديد شعارات تحيي المقاومة وتمجد القائد وتطالب بحريته.

وجابت المسيرة السوق المركزي والشارع العام وسط الناحية، واستمرت حتى نهاية الشارع المركزي العام وهناك وقف المشاركون دقيقة صمت، وتحولت المسيرة لتجمّع جماهيري، ألقي خلالها كلمة باسم مؤتمر ستار من قبل، خرمه علي، أكدت من خلالها أنهم مستمرون بالمطالبة بحرية القائد أوجلان ويعتبرون حرية القائد جسدياً تحريراً للمجتمع. وبينت "أن الاحتلال التركي يستهدف شعوب المنطقة من خلال شخص القائد ".

وناشدت في ختام كلمتها المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، التحرك الفوري والقيام بواجباتها الإنسانية ووضع حد للانتهاكات التركية بحق شعوب المنطقة، ورفع العزلة عن القائد أوجلان".

جل آغا

كما تجمّع العشرات من أهالي ومكونات ناحية جل آغا من الكرد والعرب عند دوار الشهيد معصوم وسط الناحية.

بدأت المسيرة من دوار الشهيد معصوم، وتوقفت أمام الشاشة الرقمية للشهداء وسط السوق المركزي، وهناك ألقت نزهة سيف الدين العضوة في مؤتمر ستار في الناحية كلمة أشارت من خلالها إلى "أن الدولة التركية تشن هجمات على شمال وشرق سوريا وجنوب كردستان، وتستخدم الأسلحة المحرمة دولياً وسط صمت دولي وبمساندة من الحزب الديمقراطي الكردستاني".

ودعت الشعب الكردي إلى الانتفاضة في وجه سياسات الإبادة التي ينتهجها الاحتلال في وجه شعوب المنطقة، وتحرير القائد عبد الله أوجلان.

كركي لكي

وخرج المئات من أهالي نواحي كركي لكي في مسيرة مطالبة بالإفراج عن القائد أوجلان. وانطلقت المسيرة من شارع الشهيد خبات وجابت الشارع الرئيس في الناحية، وتوقف المشاركون وسط الناحية وهناك ألقت باسم مؤتمر ستار، إيهان مراد، كلمة قالت فيها "إن وقفتنا هنا مرتبطة بمقاومة إمرالي. فاليوم الشعب الكردستاني يناضل من أجل حقوقه وقضيته وتتوسع مقاومتنا أكثر تحت حملة حان وقت الحرية للمطالبة بحرية القائد أوجلان".

ونوّهت إلى أن الحملة مستمرة عبر فعاليات مختلفة للمطالبة بحقوق وحرية القائد أوجلان وتابعت: "حرية القائد تعني حرية شعوب الشرق الأوسط لأنه يحمل نهج الأمّة الديمقراطية".

ديرك

كما انطلق أهالي ناحية ديرك في مسيرة من ساحة الحرية، رفع خلالها المتظاهرون صور القائد أوجلان، ورايات ورموز ثورة روج آفا، كما رفعوا يافطات كتب عليها، "حرية القائد آبو هي حريتنا... مقاومة الكريلا هي كرامتنا".

وهتفوا بعبارات مناوئة لزعيم حزب العدالة والتنمية أردوغان، كما أطلقوا شعارات، "لا حياة دون القائد"، "تحيا مقاومة القائد أوجلان في سجن إمرالي".

وجابت المسيرة شوارع ناحية ديرك، وصولاً إلى دوار الشهداء في الناحية، وهناك وقفت المسيرة لتتحول إلى تجمّع جماهيري. وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، قالت الإدارية في مؤتمر ستار في ناحية ديرك، وصفية موسى، إن النساء في روج آفا ستستمر في النضال والمقاومة حتى تحرير القائد عبدالله أوجلان جسدياً.

وتابعت أن المرأة بفكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان حررت نفسها من القيود المفروضة عليها، وجددت العهد بالسير على فكر الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد حتى تحريره.

وعن التهديدات التي يطلقها زعيم حزب العدالة والتنمية أردوغان لاحتلال شمال وشرق سوريا، أكدت الإدارية في مؤتمر ستار في ناحية ديرك، وصفية موسى، أن الشعب في المنطقة ثوري وسيقاوم الهجمات.

كما دعت صفية موسى الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الاستماع لمطالب المعتصمين بجانب معبر سيمالكا وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم، والابتعاد عن نهج الخيانة.

تل براك

وفي ناحية تل براك، خرج أهالي الناحية في مسيرة حاشدة للمطالبة بحرية القائد أوجلان، انطلقت المسيرة من أمام دوار الفرن شمال الناحية، وسط ترديد هتافات منددة بالاحتلال التركي ومطالبة بحرية القائد لتتوقف المسيرة عند دوار الشهداء وسط الناحية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت الإدارية في مؤتمر ستار في تل براك، رسل حسن، كلمة أشارت فيها إلى أن الدولة التركية مستمرة في جرائمها ضد شعوب ومكونات شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى استمرارها بفرض العزلة المشددة على القائد أوجلان.

ودعت في ختام كلمتها، إلى الاستمرار في النضال حتى الوصول إلى حرية القائد الجسدية قائلة: " باسم كل مناضل حر على هذا الطريق الوعر نطالب بحرية القائد، كما ندعو عموم شعبنا إلى أن يكونوا صوتاً واحداً من أجل الحرية".

عامودا

أما في ناحية عامودا، فقد انطلق الأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية في الناحية، من دوار ساحة المرأة نحو مجلس عوائل الشهداء.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات تحيي مقاومة القائد أوجلان في إمرالي وتطالب بالحرية الجسدية له، بالإضافة إلى رفع يافطات كتبت عليها" الحرية الجسدية للقائد أوجلان"،" حرية أوجلان حريتنا"، وصور القائد أوجلان وأعلام مؤتمر ستار.

وعند وصولهم أمام مؤسسة عوائل الشهداء في عامودا، وقفوا دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة باسم مؤتمر ستار في الناحية، من قبل عائشة محمود التي استنكرت المؤامرة الدولية على القائد أوجلان، وحيت مقاومته، وقالت: "منذ 22 عاماً يواصل القائد أوجلان مقاومته في إمرالي في سبيل حرية الشعوب".

وتابعت: "مقاومة الشعوب في شمال وشرق سوريا رد على سياسات الفاشية التركية، وعلى المؤامرة الدولية ضد القائد بمشاركة الدول الرأسمالية والسلطوية".

حلب

وضمن سلسلة الفعاليات المقامة في المرحلة الثانية من حملة حان وقت الحرية، تجمّع المئات من أهالي مدينة حلب وممثلي الأحزاب والمؤسسات أمام قاعة الاجتماعات في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، رافعين صوراً ويافطات كتب عليها عبارات تنادي بالحرية الجسدية للقائد أوجلان إلى جانب عبارات مؤثرة للقائد خلدها التاريخ.

جاب المشاركون عدد من شوارع الحي ليتوقفوا في ساحة الشهيدة كولة سلمو، وهناك وقفوا دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ثم ألقيت كلمتان من قبل عضوة المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية فاطمة كوشان، وجيهان محمد باسم مؤتمر ستار، أشارتا إلى أن شعوب الشرق الأوسط تنفست الصعداء مع ظهور القائد عبد الله أوجلان ونشره لفلسفته المنادية بتحقيق أخوة شعوب شاملة مبنية على تكاتف كافة الشعوب المضطهدة بوجه القوى الفاشية والرأسمالية.

كما نوّهت الكلمتان إلى أن أطروحات القائد أعطت الفرصة المثلى للمرأة لإثبات جدارتها على كافة الصعد، ومهما فعلت النساء وقدمن لن يستطعن رد الجميل للقائد.

وانتهت الكلمتان بالتأكيد على متابعة النضال والكفاح لتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، الذي وصفتاه بحامل مفاتيح السلام للمنطقة، لتختتم المسيرة باستماع المشاركين إلى إحدى كلمات القائد عبدالله أوجلان، التي تدعو إلى عدم الرضوخ للمحتلين وصناعة القدر عبر النضال الدؤوب والمقاومة.

(كروب/ آ)

ANHA